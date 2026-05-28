چهار ضلعی پیام رهبری در موقعیت جنگ ترکیبی
به گزارش تابناک؛ پیام روشنگر رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای خطاب به نمایندگان مجلس که به مناسبت ۷ خرداد، سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی و همزمان با آغاز به کار اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم صادر گردید، دارای نکات مهم و راهگشایی است که با استعانت از درگاه الهی، رهنمودهای امام عزیزتر از جانمان را نصبالعین قرار داده و تمام ظرفیتهای خود را برای تحقق فرمایشات و تدابیر اشاره شده ایشان متوجه و متمرکز خواهیم ساخت.
چهار نکته مهم و اساسی این پیام به این شرح است:
۱ـ نوسازی کشور و گرهگشایی از دغدغههای مردم خصوصاً مسائل اقتصادی و معیشتی، رونق تولید و اشتغال، رشد تراز علم و صنعت، اعتلای فرهنگ و اخلاق، مبارزه با فساد مالی، مهار تورم و گرانی و محرومیتزدایی، تکالیفی است که بیشک بیش از گذشته سرلوحه فعالیت خادمان ملت مبعوث شده در مجلس با همافزایی با دولت و سایر دستگاهها خواهد بود.
۲ـ تأکید رهبری بر صیانت از وحدت ملی که حول پرچم ایران اسلامی شکل گرفته و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوتهای اجتماعی و طرح اینکه حتی اختلافات موجه نیز نباید باعث منازعه و تفرقه شود، حکایت از طراحی پیچیده دشمن در جنگ ترکیبی علیه کشور برای جبران شکست در میدان دارد.
۳ـ تذکر رهبری مبنی بر اینکه نمایندگان در مقطع کنونی نقشآفرینی و انجام مسئولیت خود را در تراز ملت مبعوث شده تنظیم کنند و با کار و ابتکار مضاعف، قانونگذاری و نظارت را در مسیر ریلگذاری آینده ایران اسلامی تسریع و تعمیق نمایند، حکایت از لزوم تغییرات جدی در نحوه ادامه مسیر مجلس دارد.
۴ـ اشاره رهبری معظم به اینکه مجلس شورای اسلامی، عصاره ملت و مظهر مردمسالاری دینی و رکن قانون و قانونگذاری در جمهوری اسلامی است، پاسخی محکم به تخریبهایی است که در طول سالهای اخیر عدهای تلاش دارند تا نهاد مجلس را زیر سؤال برده و آن را فاقد مشروعیت و تجلی اراده مردم قلمداد کنند.
علی خضریان