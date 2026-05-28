چهار ضلعی پیام رهبری در موقعیت جنگ ترکیبی

تأکید رهبری بر صیانت از وحدت ملی که حول پرچم ایران اسلامی شکل گرفته و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی و طرح اینکه حتی اختلافات موجه نیز نباید باعث منازعه و تفرقه شود، حکایت از طراحی پیچیده دشمن در جنگ ترکیبی علیه کشور برای جبران شکست در میدان دارد.

به گزارش تابناک؛ پیام روشنگر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس که به مناسبت ۷ خرداد، سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی و همزمان با آغاز به کار اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم صادر گردید، دارای نکات مهم و راه‌گشایی است که با استعانت از درگاه الهی، رهنمود‌های امام عزیزتر از جانمان را نصب‌العین قرار داده و تمام ظرفیت‌های خود را برای تحقق فرمایشات و تدابیر اشاره شده ایشان متوجه و متمرکز خواهیم ساخت.

چهار نکته مهم و اساسی این پیام به این شرح است:

۱ـ نوسازی کشور و گره‌گشایی از دغدغه‌های مردم خصوصاً مسائل اقتصادی و معیشتی، رونق تولید و اشتغال، رشد تراز علم و صنعت، اعتلای فرهنگ و اخلاق، مبارزه با فساد مالی، مهار تورم و گرانی و محرومیت‌زدایی، تکالیفی است که بی‌شک بیش از گذشته سرلوحه فعالیت خادمان ملت مبعوث شده در مجلس با هم‌افزایی با دولت و سایر دستگاه‌ها خواهد بود.

۲ـ تأکید رهبری بر صیانت از وحدت ملی که حول پرچم ایران اسلامی شکل گرفته و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی و طرح اینکه حتی اختلافات موجه نیز نباید باعث منازعه و تفرقه شود، حکایت از طراحی پیچیده دشمن در جنگ ترکیبی علیه کشور برای جبران شکست در میدان دارد.

۳ـ تذکر رهبری مبنی بر اینکه نمایندگان در مقطع کنونی نقش‌آفرینی و انجام مسئولیت خود را در تراز ملت مبعوث شده تنظیم کنند و با کار و ابتکار مضاعف، قانون‌گذاری و نظارت را در مسیر ریل‌گذاری آینده ایران اسلامی تسریع و تعمیق نمایند، حکایت از لزوم تغییرات جدی در نحوه ادامه مسیر مجلس دارد.

۴ـ اشاره رهبری معظم به اینکه مجلس شورای اسلامی، عصاره ملت و مظهر مردم‌سالاری دینی و رکن قانون و قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی است، پاسخی محکم به تخریب‌هایی است که در طول سال‌های اخیر عده‌ای تلاش دارند تا نهاد مجلس را زیر سؤال برده و آن را فاقد مشروعیت و تجلی اراده مردم قلمداد کنند.

علی خضریان