به گزارش تابناک؛ یست و دومین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان آسیا از امروز (پنجشنبه، هفتم خرداد) آغاز شد و مریم احمدی، دونده ایران در ماده ۱۵۰۰ متر امروز به رقابت با حریفان خود پرداخت که در نهایت موفق به کسب مدال نقره شد.

او با ثبت زمان ۴:۳۳.۳۵ دقیقه به عنوان نفر دوم از خط پایان عبور کرد و پس از دونده سریلانکایی به مدال نقره رسید.

امیررضا آهنین مرام، دیگر نماینده ایران هم در جریان رقابت ماده پرتاب چکش، رکورد ۵۹.۹۳ متر را ثبت کرد و نهم شد.

حامد نفر (پرتاب دیسک)، امیررضا آهنین مرام (پرتاب چکش)، کیارش کابلی (پرتاب وزنه)، محمد صالح کمره (۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر)، هانیه شه پری (۳۰۰۰ متر و ۳۰۰۰ متر بامانع)، مریم احمدی (۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر)، ۶ ملی پوش تیم ملی ایران در این دوره از رقابت‌ها هستند.

اسفندیار موسوی، حسن صمیمی (مربی)، لیلا مرادی (سرپرست بانوان) و مهدی جلودارزاده نیز سرپرست تیم اعزامی کشورمان به هنگ کنگ هستند.