جاده چالوس بسته شد

جانشین پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال خبر داد و گفت: از ساعت ۹:۰۰صبح امروز، محور چالوس در مسیر (شمال به جنوب) از مبدا مرزن‌آباد تا اطلاع بعدی مسدود خواهد شد.
سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور در روز ششم خردادماه اظهار کرد: به دلیل ترافیک سنگین در مسیر (جنوب به شمال) محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال، مقرر شد تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۹:۰۰ صبح امروز در مسیر (شمال به جنوب) این محور ممنوع شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: همچنین از ساعت ۱۱:۰۰ صبح نیز،مسیر (جنوب به شمال) آزادراه تهران ـ شمال از ابتدای آزادراه به سمت مرزن آباد، به صورت یکطرفه درآمده و این محدودیت تا زمان تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر آزادراه تهران – شمال مسیر جنوب به شمال در محدوده عوارضی تهران، حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و همچنین حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه با ترافیک سنگین مواجه است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: محور چالوس در مسیر جنوب به شمال نیز در حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و محدوده‌های مجلار و مرزن‌آباد دارای ترافیک سنگین است.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت محور هراز گفت: در مسیر جنوب به شمال این محور، محدوده امامزاده هاشم، حدفاصل لاسم تا شاهاندشت و محدوده سه‌راهی چلاو ترافیک سنگین گزارش شده و در مسیر شمال به جنوب نیز محدوده‌های شاهاندشت، رینه و آب‌اسک با ترافیک پرحجم همراه است.

وی تصریح کرد: آزادراه قزوین – رشت در محدوده امامزاده هاشم و آزادراه تهران – پردیس در محدوده ابتدای آزادراه و تونل شماره ۴ نیز دارای ترافیک سنگین هستند.

به گفته سرهنگ محبی، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن در مسیر رفت و برگشت، آزادراه تهران – شمال در مسیر شمال به جنوب، آزادراه رشت – قزوین و آزادراه پردیس – تهران روان است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین حدفاصل مهرشهر تا گلدشت خبر داد و افزود: محور قدیم بستان‌آباد – میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین انجام می‌شود.

سرهنگ محبی گفت: محور پاتاوه – دهدشت نیز تا اطلاع بعدی مسدود است.

وی در پایان با توجه به حجم بالای ترافیک در محورهای شمالی از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، حتماً از آخرین وضعیت جاده‌ها و راه‌های کشور اطلاع کسب کرده و با مدیریت زمان سفر، از تردد در ساعات اوج ترافیک خودداری کنند.

