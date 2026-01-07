صفحه خبر لوگوبالا تابناک
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۵۰۵۷۶
بازدید: ۶۴۵

عکس: ترافیک بابانوئلی در لندن

در یک اقدام خیرخواهانه خیره‌کننده و سنتی که هرساله قلب‌های زیادی را گرم می‌کند، هزاران موتورسوار انگلیسی با پوشیدن کامل لباس‌های قرمز و سفید بابانوئل، شهر را به صحنه نمایشی بزرگ از شور کریسمس تبدیل کردند. این کاروان عظیم موتوری که به «بابانوئل‌های موتورسوار» شهرت دارد، نه برای تفریح شخصی، بلکه با هدف اصلی جمع‌آوری کمک‌های مالی حیاتی برای کودکان نیازمند و خانواده‌های درگیر مشکلات مالی به راه افتاده است. با وجود اینکه زوزه‌ی موتورها جایگزین صدای گوزن‌های شمالی شده، روح بخشش و جشن سال نو در این رویداد پرشور و پر سر و صدا کاملاً مشهود است.

