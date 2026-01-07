صفحه خبر لوگوبالا تابناک
قتل یک زن در پی شلیک مأمور اداره مهاجرت آمریکا

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرد زنی که چهارشنبه توسط یک مامور اداره مهاجرت و گمرک آمریکا هدف گلوله قرار گرفته بود، جان خود را از دست داد.
قتل یک زن در پی شلیک مأمور اداره مهاجرت آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «تریشیا مک‌لافلین» معاون وزیر امنیت داخلی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که «آشوبگران» با یک خودرو مسیر ماموران اداره مهاجرت را مسدود و تلاش کردند آن‌ها را زیر بگیرند؛ اقدامی که او آن را «عملی از تروریسم داخلی» توصیف کرد.

به دنبال این حادثه، یکی از مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا اقدام به تیراندازی کرد که در نتیجه آن، یک زن کشته شد. هیچ‌یک از ماموران اداره مهاجرت به‌طور جدی زخمی نشدند.

این تیراندازی باعث تجمع گسترده معترضان و نیروهای انتظامی در محدوده تقاطع خیابان پورتلند و خیابان ۳۴ در محله مرکزی شهر مینیاپولیس شده است.

مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
