لحظات توقیف نفتکش روسیه توسط کماندوهای آمریکا

همزمان با توقیف نفتکش ام تی سوفیا | M/T Sophia توسط نیروی دریایی آمریکا، کماندوهای آمریکایی روی یک نفتکش دیگر هلی بورن کردند و نفتکش بلا 1 را نیز توقیف کردند. این نفتکش که آخرین بار در ونزوئلا پهلو گرفته بود، روزها مورد تعقیب نیروی دریایی آمریکل بود و در نهایت در دریای آتلانتیک شمالی توقیف شد. این تانکر با هماهنگی روسیه، پرچم روسیه را نصب کرده بود و روس‌ها یک کشتی برای حمایت از آن گسیل کرده بودند اما پیش از رسیدن کشتی روسی، آمریکایی‌ها کار خودشان را کردند. این کشتی از سوی آمریکا متهم شده در چارچوب ناوگان سایه در حال انتقال نفت ایران و ونزوئلا و روسیه بوده که از جانب آمریکا تحریم شده‌اند. تصاویر حمله کماندوهای آمریکا به این تانکر و توقیفش را می‌بینید.