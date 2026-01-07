لحظات ترور فرمانده پاسگاه پلیس توسط تجزیه طلبان

گروهک تروریستی جیش الظلم (جیش العدل) با انتشار ویدیویی که در آن پرچم تجزیه سیستان و بلوچستان قرار داده شده بود، مسئولیت ترور شهید ستوان یکم حقیقت جانشین فرمانده پاسگاه انتظامی شهر دراز ایرانشهر را پذیرفت و لحظه ترور این شهید را منتشر کرد. شهید محمود حقیقت متولد زاهدان و دارای دو فرزند، دختر هفت ساله و سه ساله بوده است.