محسن سیفی در نشست شورای عالی مدیران بانک مطرح کرد

بانک صادرات ایران همه ظرفیت‌های خود را برای ثبات و آرامش اقتصاد کشور به کار گرفته است
کد خبر: ۱۳۵۰۵۳۸
| |
418 بازدید

محسن سیفی در نشست شورای عالی مدیران بانک مطرح کرد

​بیست‌ویکمین نشست شورای عالی مدیران بانک صادرات ایران با محوریت ارزیابی عملکرد شعب و بررسی چالش‌ها و راهکارهای ارتقای فناوری اطلاعات بانک، با حضور محسن سیفی مدیرعامل، مهدی اقبالی‌راد و محمد وطن‌پور اعضای هیئت‌مدیره، معاونان و مدیران ارشد بانک و همچنین مدیران شعب استانی به‌صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد. در این نشست، مدیرعامل بانک صادرات ایران ضمن بررسی دغدغه‌ها و مسائل پیش‌روی بانک در ماه‌های پایانی سال، دستورات لازم را برای برون‌رفت از برخی چالش‌ها صادر کرد.

تأکید بر وصول مطالبات و نظارت مستمر تا پایان سال

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی در ابتدای این نشست که با ارائه گزارش آماری عملکرد توسط معاونت طرح و برنامه همراه بود، بر اهمیت بازایابی و جذب منابع در ماه‌های پایانی سال تأکید کرد.

طرح‌های نوین بانکی در کانون توجه مدیران

مدیرعامل بانک صادرات ایران در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت اجرای طرح‌های نوین بانک از جمله «جاری زندگی» و «نیترو» اشاره کرد. این طرح‌ها در نشست شورای عالی مدیران مورد بررسی و تحلیل کارشناسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای اجرای بهینه و تحقق اهداف این طرح‌ها بررسی شد.

سیفی در ادامه با تأکید بر لزوم توجه هم‌زمان به حوزه‌های مختلف بانکداری، خاطرنشان کرد: توسعه بانکداری خرد در کنار بانکداری شرکتی و همچنین پاسخ‌گویی مؤثر به نیازهای طبقه متوسط جامعه، باید به‌صورت جدی در دستور کار شبکه بانکی قرار گیرد.

واگذاری املاک مازاد؛ راهبردی کلیدی برای افزایش سرمایه

مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به اقدامات مهم انجام‌شده در این بانک برای تعیین تکلیف دارایی های موسسه میزان، واگذاری شرکت نیشکر و برنامه‌ریزی برای عرضه اولیه شرکت توسعه ساختمان سپهر، گفت: برای تحقق افزایش سرمایه و ایفای نقش مؤثرتر بانک در اقتصاد کشور، واگذاری به‌موقع املاک مازاد از اهمیت بالایی برخوردار است.

سیفی همچنین افزایش سرمایه بانک به سطح ۱۰۰ همت، بهبود سود انباشته و افزایش نسبت کفایت سرمایه به بیش از ۱۲ درصد را از الزامات تحقق برنامه‌های بانک برای تبدیل‌شدن به یک بانک جامع برشمرد.

همراهی با دولت و بانک مرکزی برای عبور از شرایط ویژه اقتصادی

مدیرعامل بانک صادرات ایران در ادامه، با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور گفت: بانک صادرات ایران به‌عنوان یکی از بانک‌های بزرگ کشور، با درایت و مسئولیت‌پذیری تا رفع دغدغه های اقتصادی مردم و عبور اقتصاد کشور از شرایط دشوار کنونی به سمت ثبات و آرامش در اجرای وظایف خود کوتاهی نخواهد کرد.

وی پیگیری درخصوص رفع تعهدات ارزی را از موضوعات مهم دانست و افزود: در شرایط فعلی، تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

توسعه بانکداری الکترونیک و خدمات غیرحضوری در دستور کار

در این نشست، حسن جند معاون فناوری اطلاعات بانک، ترابیان مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات صاد و احمد پیشگاه‌زاده مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های حوزه فناوری اطلاعات بانک ارائه کردند.

در ادامه، مدیرعامل بانک صادرات ایران دستورات لازم را برای ارتقای کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک، بهبود زیرساخت‌های فناوری و توسعه خدمات غیرحضوری به‌منظور افزایش رضایت

نشست شورای مدیران بانک صادرات ایران واگذاری املاک مازاد
