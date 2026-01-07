En
کد خبر:۱۳۵۰۵۳۷
1506 بازدید
نبض خبر

لحظات توقیف کشتی نفتکش توسط نیروی دریایی آمریکا

پس از حمله آمریکا به ونزوئلا، روند توقیف نفتکش‌ها تداوم دارد. در اقدامی پیش از سپیده دم امروز صبح، وزارت جنگ آمریکا با هماهنگی وزارت امنیت داخلی، یک تانکر که به ادعای آمریکا بدون تابعیت و دارای مجوز ناوگان سیاه (دور زننده تحریم‌ها) بود را بدون حادثه توقیف کرد. کشتی توقیف شده، ام تی سوفیا | M/T Sophia، در آب‌های بین‌المللی فعالیت می‌کرد، در دریای کارائیب توقیف شد و گارد ساحلی ایالات متحده، M/T Sophia را برای تعیین تکلیف نهایی به ایالات متحده اسکورت می‌کند. لحظات ورود نیروهای ویژه آمریکا از طریق هلی کوپتر این کشتی نفتکش و توقیفش را می‌بینید.
نبض خبر توقیف نفتکش ویدیو توقیف نفتکش ونزوئلا دریای کارائیب ونزوئلا حمله آمریکا به ونزوئلا
