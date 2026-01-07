En
کد خبر:۱۳۵۰۵۲۸
نبض خبر

هشدار رسمی: پلیس مجوز استفاده از سلاح دارد

محمدصادق معتمدیان استاندار تهران هشدار داد: «باید اعتراض را از اغتشاش جدا کرد. اعتراض مسیر قانونی دارد، اما وقتی ماجرا به تخریب، تقابل و حمله برسد، دیگر اسمش اعتراض نیست و وضعیت تغییر می‌کند. اگر تجمعات به آسیب و تخریب کشیده شود و از مسیر اعتراض خارج شود، برخورد لازم خودش انجام می‌شود... با وجود تلاش عوامل ناامنی، در استان تهران در شرایط اعتراض کشته‌ای ثبت نشده است.» اظهارات معتمدیان را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر محمدصادق معتمدیان اغتشاشات حوادث 1404 ویدیو
