هشدار رسمی: پلیس مجوز استفاده از سلاح دارد

محمدصادق معتمدیان استاندار تهران هشدار داد: «باید اعتراض را از اغتشاش جدا کرد. اعتراض مسیر قانونی دارد، اما وقتی ماجرا به تخریب، تقابل و حمله برسد، دیگر اسمش اعتراض نیست و وضعیت تغییر می‌کند. اگر تجمعات به آسیب و تخریب کشیده شود و از مسیر اعتراض خارج شود، برخورد لازم خودش انجام می‌شود... با وجود تلاش عوامل ناامنی، در استان تهران در شرایط اعتراض کشته‌ای ثبت نشده است.» اظهارات معتمدیان را می‌بینید و می‌شنوید.