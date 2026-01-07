حجت السلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با حضور در قرارگاه انتظامی امام علی درباره برخورد با اغتشاشات دستورات مهمی به نیروهای انتظامی به عنوان ضابط قضایی داد. قاضی الضقات در بخشی از سخنانش گفت: «نیروهای پلیس هنگام دستگیری اغتشاشگران از همان مراحل ابتدایی موضوعات را مستند کنند تا سرعت و دقت رسیدگی افزایش پیدا کند.» تصاویر این جلسه و همچنین سخنان محسنی اژه‌ای و احمدرضا رادان فرمانده فراجا درباره برخورد با آَشوب گران را می‌بینید و می‌شنوید.