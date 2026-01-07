عکس: نشست رئیس قوه قضاییه با نمایندگان اصناف، بازار و اتحادیهها
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای طی سخنانی در نشست با نمایندگان اصناف، بازار و اتحادیهها به بیان تاریخچهای از نقش بازاریان در به ثمرنشستن نهضت اسلامی مردم ایران پرداخت و در همین راستا اظهار کرد: بازاریان در پیروزی نهضت نورانی حضرت امام خمینی (ره) نقش بسزایی داشتند و شمار شهدای بازاری چه در مقطع منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی و چه در ایام دفاع مقدس، قابل توجه و چشمگیر است. همواره رابطه وثیقی میان بازاریان و نهادهای مقدس انقلابی وجود داشته است و بازاریان در خط مقدم کمکرسانی به مردم در حوادث مختلف بودهاند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس خبری قوه قضائیه نشست بازاریان اصناف محسن اژه ای
اخبار مرتبط
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.