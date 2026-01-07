عکس: نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی

جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸ تا ۱۱ به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور وزرای اقتصاد و امور دارایی و جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، فرمانده فراجا و دیگر مسئولان امنیتی برگزار شد.