ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
بازدید: ۳۱۵۵

عکس: دامداری سنتی گالش مِنزل - سوادکوه

گالش در زبان فارسی معنای گاوبان می‌دهد، بعبارت ساده‌تر گالش یعنی کسی که دامداری می‌کند و گاو پرورش می‌دهد. گالش‌های مازندران اغلب در جنگل زندگی می‌کنند و شغل اصلی آن‌ها گله داری و تهیه فراورده‌های دامی از قبیل شیر، ماست، کره و روغن است.

