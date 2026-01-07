عکس: دامداری سنتی گالش مِنزل - سوادکوه
گالش در زبان فارسی معنای گاوبان میدهد، بعبارت سادهتر گالش یعنی کسی که دامداری میکند و گاو پرورش میدهد. گالشهای مازندران اغلب در جنگل زندگی میکنند و شغل اصلی آنها گله داری و تهیه فراوردههای دامی از قبیل شیر، ماست، کره و روغن است.
