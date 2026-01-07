تصاویر از طبقه بندی خارج شده تلویزیون اسرائیل: با یک موشک ایران 3000 نفر آواره شدند!

نه کشته، سه هزار آواره و 20 خانه ویران، فقط با یک تیر موشک! این بخشی از روایت شبکه تلویزیون آی 24 نیوز اسرائیل است که با تصاویر از طبقه بندی خارج شده از نقاط ویران شده رژیم اسرائیل منتشر شده است. حالا صهیونیست‌ها کم کم فاش می‌کنند که حمله موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی در پاسخ به حمله اسرائیل به ایران طی جنگ دوازده روزه چه ضربات سختی زده است؛ ضرباتی که قطعاً باعث می‌شود اسرائیل در ماجراجویی‌های بعدی‌اش دست به محاسبات متفاوتی بزند و ریسک خطای محاسباتی آنها کاهش یابد. با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.