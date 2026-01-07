استقرار لشکر 101 هوابرد ارتش آمریکا در اربیل

استقرار لشکر 101 هوابرد ارتش آمریکا در پایگاه حریر در اربیل، پس از تعطیلی پایگاه عین الاسد (محل استقرارشان از سال 2003 و سقوط حکومت صدام حسین) و تحویلش به ارتش عراق، این پرسش را مطرح کرده که چرا آمریکایی‌هایی عراق را ترک نکردند، بلکه به شمال عراق و نزدیک مرز ایران منتقل شدند؟ تصاویری از این لشکر روایت کارشناسان عراقی را می‌بینید و می‌شنوید.