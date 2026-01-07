نبض خبر
استقرار لشکر 101 هوابرد ارتش آمریکا در اربیل
استقرار لشکر 101 هوابرد ارتش آمریکا در پایگاه حریر در اربیل، پس از تعطیلی پایگاه عین الاسد (محل استقرارشان از سال 2003 و سقوط حکومت صدام حسین) و تحویلش به ارتش عراق، این پرسش را مطرح کرده که چرا آمریکاییهایی عراق را ترک نکردند، بلکه به شمال عراق و نزدیک مرز ایران منتقل شدند؟ تصاویری از این لشکر روایت کارشناسان عراقی را میبینید و میشنوید.
وقتی نزدیکتر اومدند یعنی فعلا قصد ماجرا جویی ندارند .
ایمان| |
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
آمریکا از پهن کردن بساط پیک نیک کنار خاک ایران چه منظور و هدفی داره ؟؟
حیف از این همه خدمتی که حاج قاسم به اربیل کرد و نذاشت بیفته دست داعش، این هم جواب اونها
اربیل به چه جراتی خاک خودش رو در اختیار آمریکا گذاشته؟ به وقتش باید درس درست حسابی بهشون می دادیم.
چندتا دونه دوش پرتاب پیشرفته جزغاله تحویل میده هوابردشون رو پدافند کاربرد نداره برای هلی کوپتر بهترین چیز دوش پرتابه قفل شونده است
سلام.
هوابرد، هلی کوپتر، تجاوز به قصد راهزنی.
خدای نکرده مانند ونزوئلا. مسئولین بهوش باشید. مثل جنگ ۱۲ روزه بهانه نیارید. نگید میدونستیم.
البته بعیده تابناک این پیام را علنی کنه.
