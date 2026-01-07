En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 5853
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۵۰۴۷۵
کد خبر:۱۳۵۰۴۷۵
11976 بازدید
نظرات: ۱۰
نبض خبر

استقرار لشکر 101 هوابرد ارتش آمریکا در اربیل

استقرار لشکر 101 هوابرد ارتش آمریکا در پایگاه حریر در اربیل، پس از تعطیلی پایگاه عین الاسد (محل استقرارشان از سال 2003 و سقوط حکومت صدام حسین) و تحویلش به ارتش عراق، این پرسش را مطرح کرده که چرا آمریکایی‌هایی عراق را ترک نکردند، بلکه به شمال عراق و نزدیک مرز ایران منتقل شدند؟ تصاویری از این لشکر روایت کارشناسان عراقی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر لشکر 101 هوابرد ارتش آمریکا اربیل پایگاه حریر ارتش آمریکا کردستان عراق
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۵۱
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
12
71
پاسخ
خدا خودش رحم کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
75
18
پاسخ
وقتی نزدیکتر اومدند یعنی فعلا قصد ماجرا جویی ندارند .
پاسخ ها
ایمان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
حالا اینکه شما با چه منطقی به این نتیجه رسیدی خودش جای ساعتها بحث داره !!!
ایمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
3
57
پاسخ
آمریکا از پهن کردن بساط پیک نیک کنار خاک ایران چه منظور و هدفی داره ؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
67
32
پاسخ
حیف از این همه خدمتی که حاج قاسم به اربیل کرد و نذاشت بیفته دست داعش، این هم جواب اونها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
3
55
پاسخ
معلوم نیست؟
حدس بزن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
59
21
پاسخ
اربیل به چه جراتی خاک خودش رو در اختیار آمریکا گذاشته؟ به وقتش باید درس درست حسابی بهشون می دادیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
54
12
پاسخ
چندتا دونه دوش پرتاب پیشرفته جزغاله تحویل میده هوابردشون رو پدافند کاربرد نداره برای هلی کوپتر بهترین چیز دوش پرتابه قفل شونده است
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
20
24
پاسخ
سلام.
هوابرد، هلی کوپتر، تجاوز به قصد راهزنی.
خدای نکرده مانند ونزوئلا. مسئولین بهوش باشید. مثل جنگ ۱۲ روزه بهانه نیارید. نگید میدونستیم.
البته بعیده تابناک این پیام را علنی کنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
42
25
پاسخ
مانند شاهین باید زیر نظر بگیرید.یانکی های گاوچرون را. هار شدند.
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟