حرفهای ترسناک وزیر و واکنش المیرا شریفی مقدم
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در سخنان ترسناک در تلویزیون اعلام کرده که قیمت کالاها «مشابه کشورهای همسایه» خواهد بود، اما به تفاوت قابل توجه حقوق کارگران ایرانی اشاره نکرده است. در حالی که حقوق کارگر ساده در ایران حداکثر 140 دلار است، این رقم در کشورهای همسایه به طور متوسط به این ترتیب است: عمان 4500 دلار، امارات 4000 دلار، قطر 3000 دلار، عربستان 2000 دلار، بحرین 1800 دلار و ترکیه 1000 دلار. همین موضوع با نقد المیرا شریفی مقدم مواجه شد که امروز در تلویزیون گفت: «میگویید قیمت کالاهای ما شبیه کشورهای همسایه است، آیا حقوق ما هم شبیه آنهاست؟» برنامه ترسناک دولت و عکس العمل مجری صداوسیما را میبینید.
برچسبها:نبض خبر آزادسازی قیمت ها المیرا شریفی مقدم ویدیو رهاسازی قیمت کالاهای اساسی غلامرضا نوری قزلجه افزایش قیمت کالاهای اساسی کاهش قدرت خرید مردم
