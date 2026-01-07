نبض خبر
جنجال نماینده مجلس: یارانه یک میلیونی یعنی دزدی!
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در صحن علنی با انتقاد از سیاستهای یارانهای دولت گفت: «یارانه یک میلیون تومانی یعنی دزدی؛ یک تومان میدهند و ده تومان از جیب ملت میدزدند.» او تأکید کرد که این شیوه نه تنها به نفع مردم نیست بلکه فشار اقتصادی بیشتری بر جامعه وارد میکند.
همون یک میلیون رو به ما ندادند. میگن دهک 10 هستی حالا رو چه حساب نمیدونم. به هرکی میگم کدوم دهکی میگه 10. حالا چطوری 30 درصد مردم رو تو یک دهک جا دادن خدا میدونه. این خودش بزرگترین فساده.
حرف حساب.
سال 1389 یارانه 450000ریال نان بربری 250 ریال
سال 1404 یارانه 10000000 میلیون تومان، نان بربری 250000 ریال
اگر مطابق سال 1389 می خواستند یارانه بدهند
الان باید به هر نفر 450.000.000
