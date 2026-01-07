جنجال نماینده مجلس: یارانه یک میلیونی یعنی دزدی!

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در صحن علنی با انتقاد از سیاست‌های یارانه‌ای دولت گفت: «یارانه یک میلیون تومانی یعنی دزدی؛ یک تومان می‌دهند و ده تومان از جیب ملت می‌دزدند.» او تأکید کرد که این شیوه نه تنها به نفع مردم نیست بلکه فشار اقتصادی بیشتری بر جامعه وارد می‌کند.