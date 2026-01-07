En
نبض خبر

هر مستاجری که به مشاور املاک سر می‌زند، یک نفر به ضدانقلاب اضافه می‌شود!

ابوالفضل نوروزی، مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: «پنجاه و یک درصد تهرانی‌ها مستاجر هستند و شصت و هفت درصد درآمد این افراد برای مسکن هزینه می‌شود... هر مستاجری که به مشاور املاک سر می‌زند، یک نفر به ضدانقلاب اضافه می‌شود!»
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۳
حسبن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
63
9
پاسخ
مردم در گرانی به جون هم افتادن قایم میکنن گرون بفروشند وگرون کنند
پس گرانی از خود مردم شروع میشه چه ربطی به دولت داره
کارخونه دار مغازه دار باید سو استفاده نکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اگه ربطی به دولت نداره ، دولت می خوایم چیکار. تو با این سطح سوادت باید رییس جمهوری وزیری چیزی میشدی واقعا حیف شدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
18
پاسخ
قیمتها ؟!
