نبض خبر
هر مستاجری که به مشاور املاک سر میزند، یک نفر به ضدانقلاب اضافه میشود!
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: «پنجاه و یک درصد تهرانیها مستاجر هستند و شصت و هفت درصد درآمد این افراد برای مسکن هزینه میشود... هر مستاجری که به مشاور املاک سر میزند، یک نفر به ضدانقلاب اضافه میشود!»
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر ابوالفضل نوروزی اجاره مسکن ویدیو اجاره مسکن در تهران
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۳
مردم در گرانی به جون هم افتادن قایم میکنن گرون بفروشند وگرون کنند
پس گرانی از خود مردم شروع میشه چه ربطی به دولت داره
کارخونه دار مغازه دار باید سو استفاده نکنه
پس گرانی از خود مردم شروع میشه چه ربطی به دولت داره
کارخونه دار مغازه دار باید سو استفاده نکنه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷