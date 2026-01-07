ابوالفضل نوروزی، مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: «پنجاه و یک درصد تهرانی‌ها مستاجر هستند و شصت و هفت درصد درآمد این افراد برای مسکن هزینه می‌شود... هر مستاجری که به مشاور املاک سر می‌زند، یک نفر به ضدانقلاب اضافه می‌شود!»