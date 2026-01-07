حمدرضا عابدزاده، اسطوره دروازه‌بانی فوتبال ایران، با انتشار یک استوری در صفحه شخصی خود نسبت به افزایش ناگهانی قیمت‌ها و شرایط اقتصادی کشور واکنش نشان داد.

به گزارش تابناک؛ احمدرضا عابدزاده، اسطوره دروازه‌بانی فوتبال ایران، با انتشار یک استوری در صفحه شخصی خود نسبت به افزایش ناگهانی قیمت‌ها و شرایط اقتصادی کشور واکنش نشان داد. عابدزاده در این پیام، با انتقاد از ادامه‌دار بودن گرانی‌ها، تأکید کرد که با وجود گذشت بیش از یک هفته از اعتصاب‌ها و اعتراضات گسترده، نه‌تنها اقدام مؤثری برای کنترل وضعیت صورت نگرفته، بلکه قیمت‌ها بیش از گذشته افزایش یافته است.

در متن استوری او آمده است: «دلار گران‌تر شد، روغن گران‌تر شد، برنج گران‌تر شد و حتی اعلام شده تمامی نیاز‌های اولیه معیشتی با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مواجه خواهند شد.» اسطوره فوتبال ایران این شرایط را ناعادلانه دانست و تصریح کرد: «این وضعیت، حق مردم شریف ایران نیست.»

عابدزاده در ادامه با لحنی احساسی بر حق مردم برای داشتن زندگی همراه با رفاه، امنیت، شادی و ثبات اقتصادی تأکید کرد و در پایان پیام خود نوشت: «زندگی در رفاه، امنیت، شادی و ثبات اقتصادی، حق مسلم مردم ایران است. پاینده‌باد ایران.» این واکنش، بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و میان کاربران داشته است.