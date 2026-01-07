صفحه خبر لوگوبالا تابناک
اعتراض عابدزاده به گرانی‌ها

حمدرضا عابدزاده، اسطوره دروازه‌بانی فوتبال ایران، با انتشار یک استوری در صفحه شخصی خود نسبت به افزایش ناگهانی قیمت‌ها و شرایط اقتصادی کشور واکنش نشان داد.
به گزارش تابناک؛ احمدرضا عابدزاده، اسطوره دروازه‌بانی فوتبال ایران، با انتشار یک استوری در صفحه شخصی خود نسبت به افزایش ناگهانی قیمت‌ها و شرایط اقتصادی کشور واکنش نشان داد. عابدزاده در این پیام، با انتقاد از ادامه‌دار بودن گرانی‌ها، تأکید کرد که با وجود گذشت بیش از یک هفته از اعتصاب‌ها و اعتراضات گسترده، نه‌تنها اقدام مؤثری برای کنترل وضعیت صورت نگرفته، بلکه قیمت‌ها بیش از گذشته افزایش یافته است.

در متن استوری او آمده است: «دلار گران‌تر شد، روغن گران‌تر شد، برنج گران‌تر شد و حتی اعلام شده تمامی نیاز‌های اولیه معیشتی با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مواجه خواهند شد.» اسطوره فوتبال ایران این شرایط را ناعادلانه دانست و تصریح کرد: «این وضعیت، حق مردم شریف ایران نیست.»

عابدزاده در ادامه با لحنی احساسی بر حق مردم برای داشتن زندگی همراه با رفاه، امنیت، شادی و ثبات اقتصادی تأکید کرد و در پایان پیام خود نوشت: «زندگی در رفاه، امنیت، شادی و ثبات اقتصادی، حق مسلم مردم ایران است. پاینده‌باد ایران.» این واکنش، بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و میان کاربران داشته است.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
82
24
پاسخ
شماها خودنون قاطی مردم واقعا دردمند نکنید، شماها که مشکل مالی ندارین، فقط نمی خواید از قافله عقب نمونین، مثلا مام اره، مردم واسه امثال شماها پله هستند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
خوب که چی
این که پول حلال در آورده و میدونیم براش زحمت کشیده از نظر شما مجرمه ؟

حق نداره با مردم همدردی کنه؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اتفاقا اگر درد معیشت نداشته باشی و باز هم طرف مردم بایستی هنره.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
یعنی کسی که پولدار هم باشه نباید طرف حق بیاسته؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
63
14
پاسخ
جنابعالی تا دیروز کجا بودی ؟! مگه گروهی مال امروزه .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
34
9
پاسخ
آنچه عیان است چه حاجت به بیان است لازم نبود لیست اقلام رو بنویسی دیگه
ناشناس
|
Canada
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
6
34
پاسخ
یعنی خداوند همیشه نگهدارت باشد که در سمت مردم ایستادی. و چقدر قشنگ نوشتی. دوستان عزیز بالا، لطفاً یکبار دیگر بخوانید و بگویید که کجایش اشکال داشت. با احترام
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
24
پاسخ
ببین چیه که بازاری ها و مایه دارها هم صداشون در اومده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
2
37
پاسخ
احمد رضای عزیز ممنون از اینکه طرف مردم هستی. دل ما هم به امثال شما و اقای دایی و رسول خادم ها و کریم باقری ها گرمه. دمتون گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
27
پاسخ
حماسه ساز اصلی ملبورن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
10
پاسخ
افزایش 20 تا 30 درصدی !؟ برنج اول سال 160 شده 360 یعنی 225 درصد، مرغ 75 تومانی شده بالای 200 یعنی بیش 225 درصد، تخم مرغ 130 تومانی شده 450 تومان یعنی 346 درصد. می شه یکی به من از اول ریاضی آموزش بده !؟
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
مرغ کیلویی 280 هزار تومان علی برکت الله
