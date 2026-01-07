تصاویر تیراندازی گسترده در کاراکاس ونزوئلا

ونزوئلا پس از برکناری مادورو، موجی از درگیری‌ها را شاهد بوده است. مجموعه تصاویری از شلیک ضدهوایی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری میرافلورس در کاراکاس، ونزوئلا منتشر شده که احتمالاً پهپادها را هدف قرار داده است. همچنین در ویدیویی دیگر دیوسدادو کابلو وزیر کشور ونزوئلا پس از دستگیری مادورو توسط ایالات متحده، به همراه پلیس حاضر شد تا کنترل اوضاع را به نمایش بگذارد و اعلام کرد: «همیشه وفادار، خائن هرگز». مجموعه تصاویر این درگیری شبانه را می‌بینید.