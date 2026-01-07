عکس: جشن تجلی و سنت تعمید
تجلی مسیح (که با نامهایی مانند عید خاج شویان یا روز سه پادشاه نیز شناخته میشود)، جشنی است که معمولاً در ششم ژانویه برگزار شده و پایان ۱۲ روز عید کریسمس محسوب میشود. این عید بنا به سنت مسیحی، به مناسبت سالروز تعمید حضرت عیسی مسیح گرامی داشته میشود.در اروپا، برخی از پیروان در دریاچهها و رودخانههای یخزده شنا میکنند. مراسم امسال در یونان بر نگرانیها در مورد کمبود آب تأکید داشت. کودکان در آمریکای لاتین به طور سنتی هدایای تعطیلات خود را باز میکنند.
برچسبها:عکس بین الملل عید تجلی مسیح ششم ژانویه
