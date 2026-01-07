صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۵۰۳۷۵
بازدید: ۱۸۳۷

عکس: جشن تجلی و سنت تعمید

تجلی مسیح (که با نام‌هایی مانند عید خاج شویان یا روز سه پادشاه نیز شناخته می‌شود)، جشنی است که معمولاً در ششم ژانویه برگزار شده و پایان ۱۲ روز عید کریسمس محسوب می‌شود. این عید بنا به سنت مسیحی، به مناسبت سالروز تعمید حضرت عیسی مسیح گرامی داشته می‌شود.در اروپا، برخی از پیروان در دریاچه‌ها و رودخانه‌های یخ‌زده شنا می‌کنند. مراسم امسال در یونان بر نگرانی‌ها در مورد کمبود آب تأکید داشت. کودکان در آمریکای لاتین به طور سنتی هدایای تعطیلات خود را باز می‌کنند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل عید تجلی مسیح ششم ژانویه
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.