تصاویر تمرین کماندوهای آمریکا برای ربودن مادورو در حضور ترامپ

تصاویر تازه‌ای از عملیات ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از طبقه بندی خارج شده است. در یکی از ویدیوها کماندوهای دلتا فورس قبل از حمله به ونزوئلا و ربودن مادورو، در یک ساختمان که عیناً مشابه اقامتگاه مادورو در پایگاه در فورت براگ ارتش آمریکا ساخته شده بود، عملیات را تمرین کردند. در یکی از تمرین‌های نهایی، دونالد ترامپ حضور یافت و شبیه‌سازی عملیات را دید. در طول این تمرین، دو هلیکوپتر شینوک MH-47G که توسط هلی کوپترهای آپاچی AH-64 محافظت می‌شدند، نیروهای ویژه را روی یک پشت‌بام محافظت‌شده فرود آوردند، در حالی که تیم نیروهای ویژه زمینی با استفاده از خودروهای GMV که از HMMWVها سازگار شده بودند، پشتیبانی فراهم می‌کرد. در ویدیوی دیگر تمرینات پرواز شبانه نیروهای آمریکایی بر روی ناو جنگی یو اس اس ایووجیما در کارائیب، که هفته‌ها قبل از عملیات علیه مادورو فیلمبرداری شده را می‌بینید. همچنین دو ویدیو جدید که محلی‌ها (ونزوئلایی‌هایی) از این عملیات ثبت کرده بودند و با تمرینات دلتافورس مطابق دارد را می‌بینید.