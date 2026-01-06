صفحه خبر لوگوبالا تابناک
کد خبر: ۱۳۵۰۳۵۱
بازدید: ۱۹۷۵

عکس: مراسم گذشت از قصاص متهم پرونده قتل امیرمحمد خالقی

مراسم گذشت از قصاص متهم ردیف اول پرونده قتل مرحوم امیرمحمد خالقی درمیان، دانشجوی دانشگاه تهران، صبح امروز سه‌شنبه (۱۶ دی ۱۴۰۴) با حضور محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، جمعی از مسئولان قضایی، خانواده اولیای دم، محکوم‌علیه و خانواده وی برگزار شد.

عکس خبری قصاص امیرمحمد خالقی دانشجو
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.