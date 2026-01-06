عکس: مراسم گذشت از قصاص متهم پرونده قتل امیرمحمد خالقی
مراسم گذشت از قصاص متهم ردیف اول پرونده قتل مرحوم امیرمحمد خالقی درمیان، دانشجوی دانشگاه تهران، صبح امروز سهشنبه (۱۶ دی ۱۴۰۴) با حضور محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، جمعی از مسئولان قضایی، خانواده اولیای دم، محکومعلیه و خانواده وی برگزار شد.
