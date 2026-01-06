نبض خبر
افشاگری پزشکیان درباره خریدن پست!
مسعود پزشکیان در همایش شوراها از خریدن کرسی شورای شهر خبر داد. اظهارات پزشکیان را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر مسعود پزشکیان خریدن پست ویدیو خرید پست حکمرانی بد
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۵
فاسدترین نهادها مربوط به شوراها هستند و باید از بین بروند چه شورای شهر و چه شورای روستا .شوراهای روستا شدند بنگاه مشاور املاک و شوراهای شهر شدند بازوهای کمک کننده پیمانکار جهت انجام کارهای ضعیف
بارها گفتم وروی حرف خودم ایستاده ام شوراها بجز ایجاد بوروکراسی وتداخل کاری و باند بازی وحیف ومیل منابع مالی هیچ کارائی نداشته بطوریکه گاه و بیگاه شاهد هستیم بدلیل تخلف یکی یاهمگی اعضا دستگیر ویاشورا کاملا منحل شده نتیجه گیری اینکه این ضرر این شوراها بیشتر نفعشان کلا باید جمع شوند