تعداد بازدید : 1673
4110 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

افشاگری پزشکیان درباره خریدن پست!

مسعود پزشکیان در همایش شوراها از خریدن کرسی شورای شهر خبر داد. اظهارات پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
3
پاسخ
شورا ها کارایی ندارن .باید جمعش کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
3
پاسخ
فاسدترین نهادها مربوط به شوراها هستند و باید از بین بروند چه شورای شهر و چه شورای روستا .شوراهای روستا شدند بنگاه مشاور املاک و شوراهای شهر شدند بازوهای کمک کننده پیمانکار جهت انجام کارهای ضعیف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
3
پاسخ
واقعا فساد خیلی است در شوراهای شهر روستا هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
1
پاسخ
بارها گفتم وروی حرف خودم ایستاده ام شوراها بجز ایجاد بوروکراسی وتداخل کاری و باند بازی وحیف ومیل منابع مالی هیچ کارائی نداشته بطوریکه گاه و بیگاه شاهد هستیم بدلیل تخلف یکی یاهمگی اعضا دستگیر ویاشورا کاملا منحل شده نتیجه گیری اینکه این ضرر این شوراها بیشتر نفعشان کلا باید جمع شوند
د
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
3
پاسخ
اقای پزشکیان این خرید و فروش پست خیلی وقت هست که رواج داشته و دارد
