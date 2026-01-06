افشاگری پزشکیان درباره خریدن پست!

دلسی رودریگز رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا در مراسم تحلیف خود سفرای چین، روسیه...

در جریان مذاکرات هسته‌ای که منجر به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) شد،...

حزب‌الله لبنان قاطعانه درخواست‌ها برای برچیدن ناوگان پهپادهای پیشرفته و...

گیدون سعار وزیرامورخارجه رژیم صهیونیستی اولین وزیر اسرائیل است که به بخش...

سید حسین نقوی حسینی نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه در جریان جنگ...

پاتریک بت-دیوید، مجری آمریکایی در ایران اینترنشنال گفت: «رضا پهلوی عملا...

ماریا کورینا ماچادو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا با وجود آنکه از سوی ترامپ به...

شعرهایی که امیرحسین ثابتی برای محمود احمدی نژاد سروده بوده، حالا سوژه...

سلطنت طلبان و منافقین این روزها رقابت سختی برای فروختن خودشان به غرب به...