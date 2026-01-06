En
کد خبر:۱۳۵۰۳۲۳
نبض خبر

تصاویر حضور وزیر خارجه اسرائیل در بیخ گوش یمن

گیدون سعار وزیرامورخارجه رژیم صهیونیستی اولین وزیر اسرائیل است که به بخش تجزیه شده سومالی موسوم به سومالی لند که تاکنون تنها اسرائیل به عنوان کشور مستقیم به رسمیت شناخته، سفر کرد. سومالی‌لند در نزدیکی تنگه مهم باب‌المندب و دقیقاً مشرف به یمن است و اسرائیل با کمک امارات برای مهار انصارالله در آنجا مستقر شده است. تصاویر این سفر را می‌بینید.
