نماینده ادوار مجلس: موساد فرمانده ما را دنبال کرده بود!

سید حسین نقوی حسینی نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه در جریان جنگ دوازده روزه موساد فرمانده ما را دنبال کرده بود، تاکید کرد: «یک زمان شب اول بود می‌گفتیم غافلگیر شدیم. فرمانده سازمان اطلاعات سپاه دو روز بعد از عملیات به شهادت رسیده است. دیگر نمی‌‌توانیم بگوییم غافلگیر شویم... حوزه امنیت ضعف ما بود؟... چرا نتوانستیم شناسایی کنیم و چرا نتوانستیم با نفوذ مقابله کنیم؟ برای اینکه دستگاه امنیتی ما خطای محاسباتی دارد...» اظهارات این نماینده مجلس را می‌بینید و می‌شنوید.
