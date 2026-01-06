نبض خبر
شعرسرایی امیرحسین ثابتی برای احمدی نژاد
شعرهایی که امیرحسین ثابتی برای محمود احمدی نژاد سروده بوده، حالا سوژه فضای مجازی شده است. بخشی از ویدیویی که در این زمینه برای درک مسیر ثابتی و امثال او منتشر شده را میبینید.
برچسبها:نبض خبر امیرحسین ثابتی محمود احمدی نژاد ویدیو شعر
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۴
درد این مملکت این است که هیچ کس مسئولیت اعمال وگفتار و جهتگیری های قبلی خودش رو گردن نمیگیره و بابتش مواخذه نمیشه
ثابتی از وقتی که همزمان به جون اصولگراها و اصلاح طلبها افتاد، شده آدم بده!!!
بنده خدا نمی دونه تو ایران باید آویزون یک جناح باشی تا بتونی دوام بیاری. باید عاقبت احمدی نژاد بشه براش درس عبرت.
حالا از کجا بفهمیم اون گفته؟؟؟
چه ربطی به اوضاع امروزه مملکت داره؟؟؟
