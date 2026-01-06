En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 3899
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۵۰۲۹۷
کد خبر:۱۳۵۰۲۹۷
6777 بازدید
نظرات: ۲۴
نبض خبر

شعرسرایی امیرحسین ثابتی برای احمدی نژاد

شعرهایی که امیرحسین ثابتی برای محمود احمدی نژاد سروده بوده، حالا سوژه فضای مجازی شده است. بخشی از ویدیویی که در این زمینه برای درک مسیر ثابتی و امثال او منتشر شده را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر امیرحسین ثابتی محمود احمدی نژاد ویدیو شعر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
احمدی نژاد با سه برابر هزینه، یک‌سوم خاتمی کار کرد
روایت علیرضا افتخاری از بلایی که احمدی نژاد سرش آورد
پورمحمدی احمدی نژاد را ترکاند: تو نمی‌فهمیدی!
رفتار عجیب احمدی نژاد؛ از مصاحبه منع شده؟!
ادعاهای مشاور سابق احمدی‌نژاد درباره نقش جلیلی در اعتراضات 88، 96 و 401
واکنش عجیب احمدی‌نژاد به زیستگاه قوچ ارمنی!
سخنرانی جنجالی از محمود احمدی نژاد درباره تحریم‌ها
احمدی نژاد: می‌خواهم یک بولدوزر بردارم و...
هشدار یار جلیلی درباره صوت لو رفته از پزشکیان
جنجال یار سعید جلیلی به صداوسیما کشید
عصبانیت امیرحسین ثابتی از انتصاب همتی را ببینید
هیچ کس امیرحسین ثابتی را نشناخت!
رجزخوانی یار جلیلی: با 8 درصد رای به مجلس رفتم، امروز وزیر را پایین کشیدم!
جدل نیروی جلیلی با یک نماینده مجلس بر سر عباس عراقچی
عصبانیت یار سعید جلیلی از اشاره ترامپ به نشیمنگاهش!
یار سعید جلیلی: شمخانی چه کار کرده که این همه نفت‌کش دارد؟!
حمله تازه وردست جلیلی به پزشکیان
یار جلیلی یک پوزیشن تازه گرفت
ساده زیستی سعید جلیلی سازمانی از آب درآمد!
قطع سخنرانی امیرحسین ثابتی به دلیل نبود مترجم!
لحظه بدبیاری یار جلیلی در مجلس
خانه حسن روحانی در ولنجک سوژه مجلس شد
افشاگری زیباکلام درباره مدرک تحصیلی امیرحسین ثابتی
ادعای تازه درباره عامل سقوط هلی کوپتر شهید رئیسی
زبان بدن معنادار پزشکیان هنگام‌ نصیحت‌ یار سعید جلیلی
تعیین تکلیف یار جلیلی برای رئیس قوه قضاییه!
بابک زنجانی فرعون داخلی است، بدهی‌اش را نداده و تلگرام را هم گرفته!
مردم تاریخ انتخابات را نمی‌دانستند، رای ندادند!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
2
2
پاسخ
پزشکیان و روحانی تون که کشورو فلج کردن با این مدیریت افتضاحتون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
0
پاسخ
رائفی پور تکذیب میکند!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
1
پاسخ
او را چه زیان چون تو عزیزی
زان آب خنک بیش بریزی
یاشار از سلماس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
2
پاسخ
درد این مملکت این است که هیچ کس مسئولیت اعمال وگفتار و جهت‌گیری های قبلی خودش رو گردن نمیگیره و بابتش مواخذه نمیشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
3
پاسخ
ثابتی از وقتی که همزمان به جون اصولگراها و اصلاح طلبها افتاد، شده آدم بده!!!
بنده خدا نمی دونه تو ایران باید آویزون یک جناح باشی تا بتونی دوام بیاری. باید عاقبت احمدی نژاد بشه براش درس عبرت.
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
1
پاسخ
تصویرش کو ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
1
پاسخ
خوب بید
پنجاه تومن وشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
1
پاسخ
چه بدبختن اینا دیگه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
2
پاسخ
حالا از کجا بفهمیم اون گفته؟؟؟
این وسط به تو چی میرسه؟؟؟
چه ربطی به اوضاع امروزه مملکت داره؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
0
پاسخ
خیلی خنده داشت ولی درد داشت
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟