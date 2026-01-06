عکس: آمادهسازی نیروگاه بخاری کشور برای پیک مصرف
با آغاز فصل سرد سال و کاهش مصرف برق، نیروگاههای کشور از این فرصت برای اجرای تعمیرات اساسی و عملیات تخصصی فنی بهمنظور رفع محدودیتها و ارتقای ظرفیت تولید استفاده میکنند تا با آمادگی کامل به استقبال اوج مصرف برق در تابستان پیشرو بروند. در این میان، نیروگاههای حرارتی که بیش از ۹۵ درصد برق کشور را تأمین میکنند، نقش محوری در پایداری شبکه برق دارند و نیروگاه رامین اهواز بهعنوان بزرگترین نیروگاه بخاری ایران، سهمی تعیینکننده در تامین برق استان خوزستان و پشتیبانی از شبکه سراسری ایفا میکند. نیروگاه رامین اهواز از ابتدای فصل پاییز، با اتکا به دانش فنی، تخصص و توانمندی نیروهای داخلی، اجرای بیش از ۱۰ پروژه تعمیراتی را در دستور کار قرار داده است تا با آمادگی بالاتر، زمینه تامین پایدار برق کشور در پیک مصرف تابستان ۱۴۰۵ را فراهم کند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.