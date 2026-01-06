En
کد خبر:۱۳۵۰۲۲۴
نبض خبر

هشدار محسنی اژه‌ای درباره تاخیر محکومیت آشوبگران

غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: «در مرحله دادسرا پرونده‌های روشن را خیلی معطل نکنیم، دادگاه‌ها هم همینطور. از همین الان شعبه یا شعباتی را برای بحث اغتشاشات اخیر اختصاص دهیم. تأخیر و تعلل صورت نگیرد؛ اینگونه نباشد که برای عنصر اغتشاشگری که جرائم دیگری نیز در خلال آشوب‌ها مرتکب شده، شش ماه بعد رأی صادر شود؛ این امر فاقد بازدارندگی خواهد بود.» اظهارات محسنی اژه‌ای را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
نبض خبر غلامحسین محسنی اژه ای ویدیو اغتشاشات حوادث 1404
