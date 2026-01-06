غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: «در مرحله دادسرا پرونده‌های روشن را خیلی معطل نکنیم، دادگاه‌ها هم همینطور. از همین الان شعبه یا شعباتی را برای بحث اغتشاشات اخیر اختصاص دهیم. تأخیر و تعلل صورت نگیرد؛ اینگونه نباشد که برای عنصر اغتشاشگری که جرائم دیگری نیز در خلال آشوب‌ها مرتکب شده، شش ماه بعد رأی صادر شود؛ این امر فاقد بازدارندگی خواهد بود.» اظهارات محسنی اژه‌ای را می‌بینید و می‌شنوید.