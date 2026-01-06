En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 3973
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۵۰۲۱۱
کد خبر:۱۳۵۰۲۱۱
8132 بازدید
نظرات: ۹
نبض خبر

علی کریمی و فرخ نژاد، مرد باشید، خیلی نامردید!

مجری شبکه افق خطاب به علی کریمی و فرخ نژاد گفت: «مرد باشید. از آن طرف دنیا پیام ندهید. خودتان و بچه هایتان بیایید کف خیابان. با بچه‌های مردم کاری نداشته باشید.» این مجری گفت علی کریمی حسابش را اجاره داده و در حال کسب درآمد است.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر اغتشاشات حوادث 1404 ویدیو
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
صبح بیدار شدم دیدم شهید شدم!
هشدار رسمی: پلیس مجوز استفاده از سلاح دارد
تصاویر جلسه محسنی اژه‌ای در قرارگاه امام علی فراجا
مجری صداوسیما: تفاله‌ها حالاحالا باید در خیابان بدوند
معاون پزشکیان: این گروه اغتشاشگر هستند
آتش گرفتن آشوبگری که سعی کرد عکس حاج قاسم را آتش بزند
تصاویر شبانه از اوضاع ملکشاهی
احمدرضا رادان: ما تا آخرین نفر را دستگیر می‌کنیم
هشدار محسنی اژه‌ای درباره تاخیر محکومیت آشوبگران
توضیح وزیر ارتباطات درباره قطع اینترنت
تصاویر سلاح‌هایی که از اغتشاشگران کشف و ضبط شد
نخستین عکس العمل ایران به تهدید نظامی ترامپ
تهدید ترامپ به حمله به ایران: ضربه سختی می‌زنیم! + زیرنویس
تصاویر رسانه عربی از اغتشاشات ایران
ادعای پمپئو: این بار مثل سال 88 نیست
لحظات شهادت امیرحسام خدایاری در اغتشاشات
لحظات خلع سلاح پلیس توسط آشوبگران و کتک زدنش
اعترافات اغتشاشگری که با شعله افکن پلیس آتش زد
لحظات آتش زدن پلیس توسط اغتشاشاگران با شعله افکن
اعلام برائت خانواده احد ابراهیمی از اغتشاشگران
ترامپ برخلاف اوباما به مردم ایران پشت نکرده!
رهبر انقلاب: بازاری راست می‌گوید / با معترض حرف می‌زنیم اما اغتشاشگر...
تصاویر قرآن‌هایی که اغتشاش گران آتش زدند
تیراندازی تروریست‌ها با کلاشنیکف در خیابان‌های ایلام
دفاع ژیلا صادقی از برخورد نیروهای امنیتی با معترضین
سفیر سابق اسرائیل: موساد و سی آی ای در ایران فعال شدند! + زیرنویس
این ویدیو باعث حملات به المیرا شریفی مقدم شد: گرگ و کفتارها
لفاظی‌های نتانیاهو در کنست درباره اغتشاشات ایران
تصاویر خلع سلاح پلیس توسط اغتشاشاگران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۲۶
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
24
119
پاسخ
واسه مردم گردن کلفتی نکن. هر نونی خوردن نداره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
غربگدا مردم حساب نمیشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
شرق گدا چی؟
نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
129
57
پاسخ
احسنت،حرفت حق است
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
4
136
پاسخ
ببین من بی طرف حرف میزنم بله مجری درست میگه ولی مجری باید صادق باشه همین حرف رو به مسوولین بزن اسم نمیبرم مسوولین چطور مخالف آمریکا هستن ولی فرزندانشون آمریکا هستن و به آمریکا خدمت میکنن (کار کردن در آنجا ) بر گردن به ایران خدمت کنند
ناشناس
|
Austria
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
33
46
پاسخ
به نظر من هیچ کس حق نداره کسی رو بفرسته تو خیابون هر کی میخواد خودش بره تمام کانالهای یوتوب فارسی شده نون دونی , روزی یک ویدیو میزارن با تیترهای آنچنانی که بیشترین بازدید رو بگیرن و بیشترین پول رو در بیارن حالا مردم بدبخت ما فکر کردن واقعا اینها نگران مردم ایران هستن , اتفاقا اگر حکومت عوض بشه کاسبی اینها تعطیل میشه , گول این کانالها رو نخورید و بچه هاتون رو نفرستید بیرون در روزهای شلوغ
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
مردم نمیدونن این کانال ها ماهیانه ۳ میلیارد تومن از بازدید هاشون درآمد دارن به طور متوسط
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
32
35
پاسخ
سلام دوستان منصفانه به حرفاش فکر کنیم میبینیم که درست میگه،چرا باید یه عده جوون و نوجوون که داخل ایران با انواع مسائل و مشکلات دارن به سختی زندگی میکنن،خودشونو جان فدای افرادی کنن که حتی اینقدر جرات نداشتن وقتی تو ایران بودن،حرفی بزنن و تا تونستن پول جمع کردن و رفتن اونور.خواهش میکنم مواظب خودتون و بچه هاتون باشید.اگرچه همه ما به شرایط اقتصادی معترضیم اما اغتشاش و ناامنی برای هیچکس سودی نداره.به امید ایرانی آباد و بزرگ و ایرانیانی شاد و سلامت
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
72
31
پاسخ
من از همشهری بودن با فرخ نژاد ننگ دارم.
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟