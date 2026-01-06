نبض خبر
علی کریمی و فرخ نژاد، مرد باشید، خیلی نامردید!
مجری شبکه افق خطاب به علی کریمی و فرخ نژاد گفت: «مرد باشید. از آن طرف دنیا پیام ندهید. خودتان و بچه هایتان بیایید کف خیابان. با بچههای مردم کاری نداشته باشید.» این مجری گفت علی کریمی حسابش را اجاره داده و در حال کسب درآمد است.
برچسبها:نبض خبر اغتشاشات حوادث 1404 ویدیو
واسه مردم گردن کلفتی نکن. هر نونی خوردن نداره
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
ببین من بی طرف حرف میزنم بله مجری درست میگه ولی مجری باید صادق باشه همین حرف رو به مسوولین بزن اسم نمیبرم مسوولین چطور مخالف آمریکا هستن ولی فرزندانشون آمریکا هستن و به آمریکا خدمت میکنن (کار کردن در آنجا ) بر گردن به ایران خدمت کنند
به نظر من هیچ کس حق نداره کسی رو بفرسته تو خیابون هر کی میخواد خودش بره تمام کانالهای یوتوب فارسی شده نون دونی , روزی یک ویدیو میزارن با تیترهای آنچنانی که بیشترین بازدید رو بگیرن و بیشترین پول رو در بیارن حالا مردم بدبخت ما فکر کردن واقعا اینها نگران مردم ایران هستن , اتفاقا اگر حکومت عوض بشه کاسبی اینها تعطیل میشه , گول این کانالها رو نخورید و بچه هاتون رو نفرستید بیرون در روزهای شلوغ
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
سلام دوستان منصفانه به حرفاش فکر کنیم میبینیم که درست میگه،چرا باید یه عده جوون و نوجوون که داخل ایران با انواع مسائل و مشکلات دارن به سختی زندگی میکنن،خودشونو جان فدای افرادی کنن که حتی اینقدر جرات نداشتن وقتی تو ایران بودن،حرفی بزنن و تا تونستن پول جمع کردن و رفتن اونور.خواهش میکنم مواظب خودتون و بچه هاتون باشید.اگرچه همه ما به شرایط اقتصادی معترضیم اما اغتشاش و ناامنی برای هیچکس سودی نداره.به امید ایرانی آباد و بزرگ و ایرانیانی شاد و سلامت