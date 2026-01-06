به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از ایسنا، بهره برداری و عملیات اجرایی نیروگاه تجدیدپذیر و طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی در کشور با حضور وزیر نیرو و معانان وی آغاز شد.

این طرح شامل بهره برداری از ۳۰۳ مگاوات و آغاز عملیات اجرایی ۷۱۵ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و شروع اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف برق معادل ۱۰۰ مگاوات می شود.

برگزاری این پویش، گامی مهم در راستای تحقق سیاست‌های کلان وزارت نیرو برای توسعه انرژی‌های پاک، کاهش ناترازی برق، افزایش تاب‌آوری شبکه و حرکت به سمت تولید پایدار انرژی در کشور به شمار می‌رود.

در ابتدای این مراسم، محسن طرز طلب - معاون وزیر نیرو و رییس سازمان ساتبا اظهار کرد: این هشتمین جلسه در سال جاری با حضور وزیر نیرو و مسئولان است. در حال حاضر حدود یک سال از تأسیس بازار گواهی صرفه‌جویی می‌گذرد و ما امروز مراسم ویژه‌ای برای بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت انرژی برگزار کرده‌ایم و شاهد ۱۲۶۲ ظرفیت جدید در عملیات اجرایی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی هستیم.

وی افزود: در این راستا ۳۰۳ مگاوات ظرفیت جدید به ظرفیت موجود اضافه می‌شود و ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در حال حاضر به ۳۵۰۰ مگاوات نزدیک شده است. علاوه بر موارد گفته شده در ۱۶ استان پروژه‌های جدیدی هم به مدار تولید برق اضافه می‌شود.

طرزطلب تصریح کرد: نزدیک به ۳۰ مگاوات نیروگاه‌های کوچک مقیاس در سراسر کشور اجرا کرده‌ایم و امروز عملیات اجرایی ۷۱۵ مگاوات نیروگاه جدید خورشیدی آغاز می‌شود. به صورت کلی بهینه‌سازی باید به‌عنوان یک مورد اصلی در نظر گرفته شود، چون ناترازی صرفاً با ایجاد نیروگاه‌ها برطرف نمی شود. بهینه‌سازی باید در کنار تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و حرارتی در اولویت قرار گیرد تا به نتایج مطلوب دست یافت.