لحظات اطفای حریق کاله آمل را ببینید

آتشی که از ساعت 16 روز دوشنبه 15 دی 1404 در واحد لبنیات شرکت کاله آمل شعله ور شده بود با حضور موثر گروه‌های آتش نشانی و امدادی مهار شده است. به‌گفتۀ یکی از کارگران کاله حوالی ساعت ۱۶:۱۵ صدای انفجار مهیبی شنیده شد و بخش‌هایی از جمله پنیر، سکوی شیر، فرآوری و آزمایشگاه درگیر آتش شده‌اند. رئیس آتش‌نشانی آمل اعلام کرده به‌دلیل ماهیت چرب مواد لبنی، آتش با شدت بالا گسترش یافته و بخش اداری را نیز درگیر کرد. در نهایت با بسیج امکانات این حریق عظیم مهار و اطفا شد. لحظات اطفای کامل این حریق و وضعیت این کارخانه پس از آتش سوزی را می‌بینید.