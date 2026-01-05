لحظه به لحظه عملیات نفوذ نیروهای ویژه آمریکا و ربودن مادورو + زیرنویس

آمریکا با استفاده از یک نفوذی که در میان اطرافیان نیکلاس مادورو بوده، اطلاعات بسیار دقیقی از او داشته است. این شخص که با سی آی ای همکاری می‌کرده، حتی نقشه دقیق محل اقامت رئیس جمهور ونزوئلا را به افسران اطلاعاتی آمریکا داده بوده است. ارتش آمریکا متکی بر این اطلاعات ماکتی از این اقامتگاه ساخته بوده و نیروهای دلتا فورس بارها در این ساختمان عملیات ربایش را تمرین کرده بود؛ اقدامی که مشابه آن برای بن لادن انجام شده بود اما چگونه آمریکا با عملیات فریب نظامی نفوذ کرد و مادورو را با این سرعت ربود؟ در این ویدیو مرحله به مرحله اجرای عملیات را که بخش نهایی‌اش توسط دلتافورس انجام شد را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.