روزنامه نیویورک تایمز امروز در گزارشی مدعی شد ونزوئلا حدود دو میلیارد دلار به ایران بدهکار است که به احتمال زیاد به ایران پرداخت نمی‌شود. طبق گزارش شرکت جهانی ردیابی نفت و فرآورده‌های نفتی Kpler، ایران بین سال‌های 2021 تا 2023 حدود 25 میلیون بشکه نفت و محصولات بنزینی به ونزوئلا ارسال کرد که جمعاً حدود 2.5 میلیارد دلار بود. همایون فلک شاهی، رئیس تحلیل نفت خام در Kpler و کارشناس بخش‌های انرژی ایران و ونزوئلا به نیویورک تایمز گفته: «وزارت نفت ایران همچنین قرارداد‌هایی به ارزش صد‌ها میلیون دلار برای تعمیر دو پالایشگاه بزرگ ونزوئلا امضا کرده بود و تیم‌های مهندسی ایرانی هنوز در آن سایت‌ها حضور داشتند و کار می‌کردند.» حالا توضیح اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت امورخارجه ایران درباره سرنوشت این طلب‌ها را می‌بینید و می‌شنوید.