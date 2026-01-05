آیا اقدام ترامپ در ونزوئلا تهدید جدی برای ایران است؟

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری گفت: «دستگاه دیپلماسی که قرار نیست با این اتفاقات دچار غافلگیری شود. در یکی دو سال گذشته با سیلی از تحولات غیرمترقبه روبه‌رو شده‌ایم و کاملا آمادگی لازم را در خود ایجاد کردیم تا با چابکی و چالاکی تحولات را رصد کرده و در تعامل و رایزنی با سایر کشورها به تأمین و حفظ منافع ملی ایران و کمک به مقابله با جریان‌ها و روندهایی که صلح و امنیت منطقه و بین‌المللی را به خطر می‌اندازد، بپردازیم. ما با جدیت این روند را ادامه خواهیم داد.» توضیحات اسماعیل بقایی هامانه را می‌بینید و می‌شنوید.