‌به گزارش تابناک به نقل از مهر، گوستاوو پترو، رئیس‌جمهوری کلمبیا در پاسخ به تهدیدات دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفت: یک مبارز را به جنگ تهدید نکنید. از زمان پایان جنگ‌های داخلی، قسم خورده بودم دوباره اسلحه دست نگیرم اما اکنون برخلاف میل شخصی، آماده ام برای دفاع از وطن اسلحه به دست بگیرم.

وی خطاب به نیروهای مسلح کلمبیا افزود: هر سربازی که پرچم آمریکا را به پرچم کلمبیا ترجیح می‌دهد باید ارتش را ترک کند.

وزارت امور خارجه کلمبیا نیز تهدیدهای رئیس‌جمهوری آمریکا را دخالت غیرقابل قبول خوانده و خواستار رعایت احترام متقابل بین دو کشور شده بود.

با وجود اینکه کلمبیا و ایالات متحده از متحدان نظامی و اقتصادی کلیدی در منطقه هستند، روابط دو کشور به‌ویژه از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، به دلیل موضوعاتی مانند تعرفه‌ها و سیاست‌های مهاجرتی، دچار تنش شده است.

روز گذشته، ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا مداخله نظامی مشابه ونزوئلا برای کلمبیا در دستور کار است، گفت: به نظر من این ایده خوبی است.