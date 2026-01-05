سفیر ونزوئلا در ایران: از سرزمین خود دفاع خواهیم کرد

خوزه رافائل سیلوا آپونته سفیر ونزوئلا در ایران در مصاحبه به هیسپان تی وی گفت: «ترامپ گفته است که نفت و سرزمین ما را می‌خواهد؛ اما کرامت، استقلال و حاکمیت ونزوئلا قابل مذاکره نیست... ونزوئلا دارای تاریخ دویست ساله بوده و توانسته است قدرتمندترین امپراتوری زمان خود یعنی امپراتوری اسپانیا را شکست دهد و از قاره بیرون کند، اکنون نیز در برابر آمریکا ایستادگی خواهد کرد. از جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهیم تا موضع بگیرند و این تجاوز را محکوم کنند.» با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.