ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
عکس: تفریحات برفی در کوه‌های لبنان

بیروت — تصاویر منتشرشده از اسکی و تفریحات زمستانی مردم در دامنه‌های کوهستانی لبنان نشان می‌دهد که شهروندان در آخر هفته گذشته از برف و هوای سرد برای سرگرمی‌های مختلف از جمله اسکی و پیاده‌روی برفی استفاده کردند. این تصاویر حضور گسترده علاقه‌مندان به فعالیت‌های برفی در مناطق کوهستانی لبنان را به نمایش می‌گذارند.

عکس بین الملل اسکی لبنان برف بیروت
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۲۱
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۱
مردم ستمدیده
پاسخ
40
6
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۰
لبنان مردم شادی داره ....
پاسخ
15
1
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۱
اینجا واقعا لبنانه
پاسخ
19
2
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۲
اخییی مردم مظظلوم
پاسخ
31
2