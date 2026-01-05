عکس: تفریحات برفی در کوه‌های لبنان

بیروت — تصاویر منتشرشده از اسکی و تفریحات زمستانی مردم در دامنه‌های کوهستانی لبنان نشان می‌دهد که شهروندان در آخر هفته گذشته از برف و هوای سرد برای سرگرمی‌های مختلف از جمله اسکی و پیاده‌روی برفی استفاده کردند. این تصاویر حضور گسترده علاقه‌مندان به فعالیت‌های برفی در مناطق کوهستانی لبنان را به نمایش می‌گذارند.