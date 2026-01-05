نبض خبر
توضیح وزیر ارتباطات درباره قطع اینترنت
سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «برآوردها نشان میدهد بیش از 10 میلیون نفر از شهروندان کشور، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم، زندگی و معیشت آنها از فضای زیرساختی ارتباطات کشور تأثیر میپذیرد... مردم مطالبات و اعتراضهایی دارند اما در عین حال، نگرانی جدی نسبت به آسیب دیدن کسبوکارها در صورت اختلال یا قطع اینترنت نیز وجود دارد و این دغدغه، کاملاً قابل فهم است... بحث قطع یا محدودسازی اینترنت، یک اقدام مطلق و همیشگی نیست بلکه تابع شرایط خاص است و تصمیمها در این حوزه با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، معیشتی و حفظ جان شهروندان اتخاذ میشود.» اظهارات هاشمی را میبینید و میشنوید.
