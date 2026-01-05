En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 1000
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۵۰۰۱۹
کد خبر:۱۳۵۰۰۱۹
5516 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

توضیح وزیر ارتباطات درباره قطع اینترنت

سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «برآوردها نشان می‌دهد بیش از 10 میلیون نفر از شهروندان کشور، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، زندگی و معیشت آنها از فضای زیرساختی ارتباطات کشور تأثیر می‌پذیرد... مردم مطالبات و اعتراض‌هایی دارند اما در عین حال، نگرانی جدی نسبت به آسیب دیدن کسب‌وکارها در صورت اختلال یا قطع اینترنت نیز وجود دارد و این دغدغه، کاملاً قابل فهم است... بحث قطع یا محدودسازی اینترنت، یک اقدام مطلق و همیشگی نیست بلکه تابع شرایط خاص است و تصمیم‌ها در این حوزه با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، معیشتی و حفظ جان شهروندان اتخاذ می‌شود.» اظهارات هاشمی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر قطع اینترنت ویدیو ستار هاشمی اغتشاشات حوادث 1404
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
36
پاسخ
تقریبا ۱ ماهی میشد اینترنت اختلالش کم شده بود....ظاهرا لنگر کشتی در فجیره دوباره گیر کرده به کابل زیر آب ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
1
27
پاسخ
اینترنت اگه مثه ماهواره آزاد شد باید چیکار کرد ؟ که در حال شدن است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
7
42
پاسخ
درود بر آیلان ماسک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
34
پاسخ
خیلی قانععع شدم!!
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟