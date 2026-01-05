عکس: حالوهوای امروز بازار تهران
پس از چند روز تعطیلی و نوسانات اخیر ارز، بازار بزرگ تهران امروز جان تازهای گرفت و حالوهوای روزهای عادی و پرجنبوجوش خود را بازیافت. حجرهها باز شده و خریداران و فروشندگان با آرامش و رونق نسبی در حال دادوستد هستند.
