صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۵۰۰۱۴
بازدید: ۶۸۵۱
نظرات: ۴

عکس: حال‌وهوای امروز بازار تهران

پس از چند روز تعطیلی و نوسانات اخیر ارز، بازار بزرگ تهران امروز جان تازه‌ای گرفت و حال‌وهوای روزهای عادی و پرجنب‌وجوش خود را بازیافت. حجره‌ها باز شده و خریداران و فروشندگان با آرامش و رونق نسبی در حال دادوستد هستند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری بازار فروشندگان ارز
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۶
غیر قابل انتشار: ۲
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۶
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۹
خدا را شکر
پاسخ
6
24
رضوک
Iran (Islamic Republic of)
۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۸
پایدار بودن و تداوم وضعیت کنونی
با روند رو به رشد ارز ! ببینیم وتعریف کنیم
پاسخ
27
5
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۶
خدايا شكرت. دلار 140 سكه 158
خدايا شكرت
پاسخ
24
3
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۹
چه خوب !
پاسخ
6
10