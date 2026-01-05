En
شعار در مجلس: آذربایجان شرف دی، پهلوی بی‌شرف دی

صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی در نطقش شعار داد: «آذربایجان شرف دی، پهلوی بی‌شرف دی» که با همراهی گروهی از نمایندگان مجلس تکرار شد. این لحظات را می‌بینید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
65
246
پاسخ
در داخل تفرقه بر انگیزه و بی احترامی به استانهای دیگه است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
اتحاد بر انگیزه اتفاقا!!!! شما نگران سس خرسیت نباش ! نگران همسرش و مربی یوگاش باش
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
پیام اتحادی که عزیزان آذری می دن ستودنیه! ماشالله به شما و درود به شرف و غیرتتون
سیروان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
من کوردم و با تمام وجود فریاد می‌زنم:
آذربایجان شرفدی
پهلوی بیشرفدی
احد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
27
301
پاسخ
مشکل مملکت با شعار دادن حل شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
229
37
پاسخ
ایول ایول
کریم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
34
276
پاسخ
باشه همه مشکلات حل شد.
