شعار در مجلس: آذربایجان شرف دی، پهلوی بیشرف دی
صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی در نطقش شعار داد: «آذربایجان شرف دی، پهلوی بیشرف دی» که با همراهی گروهی از نمایندگان مجلس تکرار شد. این لحظات را میبینید.
در داخل تفرقه بر انگیزه و بی احترامی به استانهای دیگه است
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
ناشناس| |
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
سیروان| |
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
آذربایجان شرفدی
پهلوی بیشرفدی