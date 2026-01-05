En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 389
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۹۹۸۳
کد خبر:۱۳۴۹۹۸۳
2937 بازدید
نبض خبر

اعتصابات دامداران اسرائیل را ببینید

کشاورزان و دامداران اسرائیلی در اعتراض به اصلاحات پیشنهادی بخش لبنیات که توسط وزیر دارایی، بتسالل اسموتریچ، مطرح شده، شیر خود را به خیابان‌ها ریختند و گفتند که این طرح معیشت آنها و آینده تولید لبنیات محلی را تهدید می‌کند. آمی گاداسی، یک دامدار اهل آزریکام، که اکثریت ساکنانش به تحریم رأی دادند، علیه قصد دولت برای بستن بیش از 400 مزرعه لبنیات و رها کردن سرزمین‌های مادری به عناصر متخاصم فریاد می‌زند. امروز - اعتراضات در سراسر کشور - از مبارزه حمایت و آن را دوست دارند. این دامداران می‌گوید: «اصلاحات لبنیات را متوقف کنید. دولت راست‌گرا سرزمین‌های مادری را رها نمی‌کند!»
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر دامداران اسرائیل اعتصاب بتسالل اسموتریچ ویدیو
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟