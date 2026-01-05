نبض خبر
اعتصابات دامداران اسرائیل را ببینید
کشاورزان و دامداران اسرائیلی در اعتراض به اصلاحات پیشنهادی بخش لبنیات که توسط وزیر دارایی، بتسالل اسموتریچ، مطرح شده، شیر خود را به خیابانها ریختند و گفتند که این طرح معیشت آنها و آینده تولید لبنیات محلی را تهدید میکند. آمی گاداسی، یک دامدار اهل آزریکام، که اکثریت ساکنانش به تحریم رأی دادند، علیه قصد دولت برای بستن بیش از 400 مزرعه لبنیات و رها کردن سرزمینهای مادری به عناصر متخاصم فریاد میزند. امروز - اعتراضات در سراسر کشور - از مبارزه حمایت و آن را دوست دارند. این دامداران میگوید: «اصلاحات لبنیات را متوقف کنید. دولت راستگرا سرزمینهای مادری را رها نمیکند!»
برچسبها:نبض خبر دامداران اسرائیل اعتصاب بتسالل اسموتریچ ویدیو