پخش تک خوانی زن روی آنتن زنده تلویزیون!
تصاویری از تک خوانی یک زن در تلویزیون وایرال شده که بر اساس بررسی تیم راستی آزمایی تابناک متعلق به چند هفته پیش است اما ظاهراً به واسطه شدت پیکیری برنامههای تلویزیون تاکنون دیده نشده بود! صبا با انتشار این ویدیو خبر داده که از آرشیو تلویبیون حذف شده است.
ممنوعیت های صدا و سیما سلیقه ای است
مگر تک خوانی خانمها چه اشکالی داره که اینقدر حساسیت نشان میدید
هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم
