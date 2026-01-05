En
تعداد بازدید : 5276
کد خبر:۱۳۴۹۹۷۹
9814 بازدید
نظرات: ۹
نبض خبر

پخش تک خوانی زن روی آنتن زنده تلویزیون!

تصاویری از تک خوانی یک زن در تلویزیون وایرال شده که بر اساس بررسی تیم راستی آزمایی تابناک متعلق به چند هفته پیش است اما ظاهراً به واسطه شدت پیکیری برنامه‌های تلویزیون تاکنون دیده نشده بود! صبا با انتشار این ویدیو خبر داده که از آرشیو تلویبیون حذف شده است.
برچسب‌ها:
نبض خبر تک خوانی زنان ویدیو تک خوانی زن فیلم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
6
72
پاسخ
د همین کارها را میکنن که بارون نمیاد و هر روز گرونی و... میشه.
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
4
61
پاسخ
ممنوعیت های صدا و سیما سلیقه ای است

البته خودشان هم میدانند که مردم دیگر به این ممنوعیت ها اهمیتی نمی‌دهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
3
67
پاسخ
صداسیما سرمست از بودجه های هزاران همتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
6
41
پاسخ
مگر تک خوانی خانمها چه اشکالی داره که اینقدر حساسیت نشان میدید
هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
7
18
پاسخ
سوزناک باشه مشکلی نداره
داریوش
|
Austria
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
5
18
پاسخ
شروع خوبیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
7
12
پاسخ
این لالایی است در فیلم مختار هم لالایی زنانه پخش شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
8
12
پاسخ
آهنگ قری که نخوند. سوزناک و دردناک بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
10
7
پاسخ
این نوا هست. آهنگ نیست. از قدیم الایام هم توی سریالهای تلویزیونی کمابیش بوده
