پخش تک خوانی زن روی آنتن زنده تلویزیون!

تصاویری از تک خوانی یک زن در تلویزیون وایرال شده که بر اساس بررسی تیم راستی آزمایی تابناک متعلق به چند هفته پیش است اما ظاهراً به واسطه شدت پیکیری برنامه‌های تلویزیون تاکنون دیده نشده بود! صبا با انتشار این ویدیو خبر داده که از آرشیو تلویبیون حذف شده است.