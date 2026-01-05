En
لحظات خلع سلاح پلیس توسط آشوبگران و کتک زدنش

تصاویری منتشر شده که نشان می‌دهد در جریان اغتشاشات اخیر یک نیروی پلیس در همدان توسط گروهی اغتشاشگر به شیوه‌ای وحشیانه خلع سلاح می‌شود و به شدت زیر دست و پا کتک زده می‌شود. از سرنوشت این پلیس اطلاعی در دست نیست. این تصاویر تلخ را می‌بینید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
153
131
پاسخ
تو خارج همون قبله غرب زده های عالم اگه کسی یه سیلی به پلیس زده بود نسلشون رو منقرض میکردن اما عفو های بی مورد قوه قضاییه اوباش رو وقیح تر میکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
ارازل و اوباش بی عقل شورش در آوردن
این پلیس ممکنه از خانواده خودتون باشه
ه
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
قطعا این وحشی ها حداقل مجازاتشان حبس طولانی باید باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
155
110
پاسخ
منکه قطعا دلشو ندارم بخوام ببینم مشتی موجود کثیف پلیس مملکت رو کتک زدن اما ندیده میگم که همشون باید شناسایی و اعدام بشن و سازش نباید بشه و قبل از نزدیک شدن به پلیس باید شلیک بشه بهشون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
156
106
پاسخ
باید تمام این اشرار را مثل موش از تیر برق آویزان کرد تا هیچ تروریستی به خودش اجازه چنین جنایتی نده
ناشناس
|
Denmark
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
142
93
پاسخ
عاقبت تماشای برنامه ها و سریالهای مبتذل ماهواره ای که مروج اصلی فساد و گردنکشی و قانون شکنی در جامعه است همین است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
58
111
پاسخ
از ارز ترجیحی و یک میلیون یارانه مردم چه خبر !!!؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
139
101
پاسخ
خداوكيلي با اين اراذل و اوباش عين خودشون بايد رفتار بشه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
152
83
پاسخ
تک تک اینها رو اگر پیدا، محاکمه و اعدام نکنید ظلم کردید به ایران و ایرانی .
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
16
141
پاسخ
کاش دیگه این صحنه ها رو نبینیم. خواهشا عصبانیت مردم رو کم کنید. خواهشا کاری کنید قبل از اینکه دیر بشه
