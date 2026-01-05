نبض خبر
لحظات خلع سلاح پلیس توسط آشوبگران و کتک زدنش
تصاویری منتشر شده که نشان میدهد در جریان اغتشاشات اخیر یک نیروی پلیس در همدان توسط گروهی اغتشاشگر به شیوهای وحشیانه خلع سلاح میشود و به شدت زیر دست و پا کتک زده میشود. از سرنوشت این پلیس اطلاعی در دست نیست. این تصاویر تلخ را میبینید.
برچسبها:نبض خبر اعتراضات بازار اغتشاشات حوادث 1404 ویدیو خلع سلاح کتک زدن
تو خارج همون قبله غرب زده های عالم اگه کسی یه سیلی به پلیس زده بود نسلشون رو منقرض میکردن اما عفو های بی مورد قوه قضاییه اوباش رو وقیح تر میکنه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
این پلیس ممکنه از خانواده خودتون باشه
ه| |
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
منکه قطعا دلشو ندارم بخوام ببینم مشتی موجود کثیف پلیس مملکت رو کتک زدن اما ندیده میگم که همشون باید شناسایی و اعدام بشن و سازش نباید بشه و قبل از نزدیک شدن به پلیس باید شلیک بشه بهشون
باید تمام این اشرار را مثل موش از تیر برق آویزان کرد تا هیچ تروریستی به خودش اجازه چنین جنایتی نده
عاقبت تماشای برنامه ها و سریالهای مبتذل ماهواره ای که مروج اصلی فساد و گردنکشی و قانون شکنی در جامعه است همین است
تک تک اینها رو اگر پیدا، محاکمه و اعدام نکنید ظلم کردید به ایران و ایرانی .