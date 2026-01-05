En
/
فا
En العربیة
نبض خبر

مرعشی: اگر این وضع ادامه یابد، گرسنگان هم به خیابان می‌آیند!

حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، در واکنش به اعتراض‌های اخیر ایران گفت: «این اعتراض‌ها کاملاً طبیعی است. اقتصاد کشور دیگر تحمل ندارد. فعلاً کسبه و بازاریان در خیابان‌ها هستند، اما اگر شرایط ادامه پیدا کند، مردم فقیر و گرسنه هم وارد میدان خواهند شد!... اعتراض نشانه حیات جامعه است و لزوماً منفی نیست. تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داد یک اعتراض موجه چگونه می‌تواند به مطالبه‌ای گسترده و سیاسی تبدیل شود... ما باید یاد بگیریم مدنی رفتار کنیم، اما حکومت هم باید منطقی برخورد کند و اجازه ندهد روایت اعتراض‌ها در دست رسانه‌های خارجی باشد.» هشدارهای مرعشی را می‌بینید و می‌شنوید.
نظرات بینندگان
سید جلال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
13
53
پاسخ
ایشان و دوستان ایشان خود از بانیان و مسببان وضع موجود هستند!
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۲۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
دقیقا فکر کردن مردم یادشان میرود پرش و‌جهش دلار جعانگیری و اغتشاشات و .... با مذاکره مردم را بدبخت کردین حالا تا ه قیافه حق به جانب میگیرین
ناشناس
|
Germany
|
۰۵:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
2
62
پاسخ
پس گرسنه هم داریم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
5
65
پاسخ
ببخشید اقای مرعشی از این که از سفره انقلاب سهمی به ما نرسیده. شما به بزرگی خودتان ببخشید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
14
10
پاسخ
انشاالله درست میشه
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
5
29
پاسخ
در خصوص نقش خود و دوستانتون در این وضعیت ندارید جناب مرعشی؟
یه نگاهی به سیاست های دهه هفتاد بندازید. شما اون موقع کجا بودید و حالا کجایید؟
برای امثال شما خیلی هم خوب بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
12
4
پاسخ
گرسنه نداریم
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
1
پاسخ
بیداری خواب نیستی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
3
پاسخ
متاسفانه وقتی گوش شنوا نیست
شخص
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
1
0
پاسخ
شما بزرگترین شرکت هواپیمایی خصوصی کشور به نامتون نیست که به عنوان خیریه ثبتش کردین که مالیات نده؟ الله اکبر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
3
پاسخ
مگه الان سیرها تو خبابونند ؟! بالای شهر که تو حال و هوای کریسمس تشریف دارند.
