نبض خبر
مرعشی: اگر این وضع ادامه یابد، گرسنگان هم به خیابان میآیند!
حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، در واکنش به اعتراضهای اخیر ایران گفت: «این اعتراضها کاملاً طبیعی است. اقتصاد کشور دیگر تحمل ندارد. فعلاً کسبه و بازاریان در خیابانها هستند، اما اگر شرایط ادامه پیدا کند، مردم فقیر و گرسنه هم وارد میدان خواهند شد!... اعتراض نشانه حیات جامعه است و لزوماً منفی نیست. تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داد یک اعتراض موجه چگونه میتواند به مطالبهای گسترده و سیاسی تبدیل شود... ما باید یاد بگیریم مدنی رفتار کنیم، اما حکومت هم باید منطقی برخورد کند و اجازه ندهد روایت اعتراضها در دست رسانههای خارجی باشد.» هشدارهای مرعشی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۱
برچسبها:نبض خبر اعتراضات بازار افزایش قیمت ارز بی ثباتی قیمت کاهش قدرت خرید ابرتورم اغتشاشات شورش گرسنگان
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۲۷
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۶
ایشان و دوستان ایشان خود از بانیان و مسببان وضع موجود هستند!
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
ببخشید اقای مرعشی از این که از سفره انقلاب سهمی به ما نرسیده. شما به بزرگی خودتان ببخشید.
در خصوص نقش خود و دوستانتون در این وضعیت ندارید جناب مرعشی؟
یه نگاهی به سیاست های دهه هفتاد بندازید. شما اون موقع کجا بودید و حالا کجایید؟
برای امثال شما خیلی هم خوب بوده
یه نگاهی به سیاست های دهه هفتاد بندازید. شما اون موقع کجا بودید و حالا کجایید؟
برای امثال شما خیلی هم خوب بوده
شما بزرگترین شرکت هواپیمایی خصوصی کشور به نامتون نیست که به عنوان خیریه ثبتش کردین که مالیات نده؟ الله اکبر