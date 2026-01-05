حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، در واکنش به اعتراض‌های اخیر ایران گفت: «این اعتراض‌ها کاملاً طبیعی است. اقتصاد کشور دیگر تحمل ندارد. فعلاً کسبه و بازاریان در خیابان‌ها هستند، اما اگر شرایط ادامه پیدا کند، مردم فقیر و گرسنه هم وارد میدان خواهند شد!... اعتراض نشانه حیات جامعه است و لزوماً منفی نیست. تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داد یک اعتراض موجه چگونه می‌تواند به مطالبه‌ای گسترده و سیاسی تبدیل شود... ما باید یاد بگیریم مدنی رفتار کنیم، اما حکومت هم باید منطقی برخورد کند و اجازه ندهد روایت اعتراض‌ها در دست رسانه‌های خارجی باشد.» هشدارهای مرعشی را می‌بینید و می‌شنوید.