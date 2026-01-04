تصاویر جانورهای دلتا فورس که مادورو را ربودند

نیروی دلتا یا دلتا فورس | Delta Force نیروی عملیات ویژه ارتش آمریکا هستند که با گزینش از میان نیروهای ویژه رسته‌های مختلف انتخاب می‌شود و ماموریت‌شان عملیات‌های ویژه نظیر آنچه در ونزوئلا رخ داد، است. با توجه به محرمانه بودن آموزش‌ها و اعضای این نیروی کماندویی ارتش آمریکا، محتوای تصویری اندکی از آنها وجود دارد. تصاویری که می‌بینید تنها مجموعه ویدیوی موجود از اپراتورهای بازنشسته دلتافورس است که در قالب یک پاکدست به همراه تصاویر تمرینات و عملیات‌هایشان منتشر شده است. برای شناخت این جانورها، این مجموعه ویدیو را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.