نبض خبر
تصاویر جانورهای دلتا فورس که مادورو را ربودند
نیروی دلتا یا دلتا فورس | Delta Force نیروی عملیات ویژه ارتش آمریکا هستند که با گزینش از میان نیروهای ویژه رستههای مختلف انتخاب میشود و ماموریتشان عملیاتهای ویژه نظیر آنچه در ونزوئلا رخ داد، است. با توجه به محرمانه بودن آموزشها و اعضای این نیروی کماندویی ارتش آمریکا، محتوای تصویری اندکی از آنها وجود دارد. تصاویری که میبینید تنها مجموعه ویدیوی موجود از اپراتورهای بازنشسته دلتافورس است که در قالب یک پاکدست به همراه تصاویر تمرینات و عملیاتهایشان منتشر شده است. برای شناخت این جانورها، این مجموعه ویدیو را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۱
برچسبها:نبض خبر دلتا فورس ویدیو نیروهای دلتا کماندوی آمریکایی حمله آمریکا به ونزوئلا بازداشت مادورو فیلم
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱۹
انتشار یافته: ۲۲
یعنی چندتا دوش پرتاب پیشرفته نداشتن کبابشون کنن که یادبگیرن تو کشور دیگران نرن؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ناشناس| |
۲۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ناشناس| |
۲۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
بعد به معاونش بگی
خب باشه تو رئیس جمهور باش
جوک
زرشک اینا همش پهلوان پنبه ای است . شما تا در داخل نفوذی نداشته باشید و یک حاج ابراهیم خان کلانتری دروازه را برایتان باز نکند هیچ غلطی نمیتوانید بکنید
پاسخ ها
سعید| |
۲۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ناشناس| |
۲۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ناشناس| |
۲۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
نیروهای نظامی آمریکا
هنگام بازداشت
شلوار خودشان را خیس کرده بودند.
دلتا فورس همان نیرویی است که قرار بود گروگانها را در تهران آزاد کند و در طبس گرفتار شدند.
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ناشناس| |
۲۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
دلتا فورس همان نیرویی است که هم عملیات موفق داشته نظیر ونزوئلا و هم عملیات با شکست مانند روز اول حمله به غزه نه نیروی
آمریکا این قدر وحشیانه به کشور های ضعیف حمله ور نشه
کره شمالی و روسیه و چین و..... خوب میدونن چطور جواب آمریکا رو بدن برای همین جرأت جنگیدن با اونا رو که نداره
کره شمالی و روسیه و چین و..... خوب میدونن چطور جواب آمریکا رو بدن برای همین جرأت جنگیدن با اونا رو که نداره