تعداد بازدید : 8302
کد خبر:۱۳۴۹۸۸۲
53127 بازدید
نظرات: ۲۲
نبض خبر

تصاویر جانورهای دلتا فورس که مادورو را ربودند

نیروی دلتا یا دلتا فورس | Delta Force نیروی عملیات ویژه ارتش آمریکا هستند که با گزینش از میان نیروهای ویژه رسته‌های مختلف انتخاب می‌شود و ماموریت‌شان عملیات‌های ویژه نظیر آنچه در ونزوئلا رخ داد، است. با توجه به محرمانه بودن آموزش‌ها و اعضای این نیروی کماندویی ارتش آمریکا، محتوای تصویری اندکی از آنها وجود دارد. تصاویری که می‌بینید تنها مجموعه ویدیوی موجود از اپراتورهای بازنشسته دلتافورس است که در قالب یک پاکدست به همراه تصاویر تمرینات و عملیات‌هایشان منتشر شده است. برای شناخت این جانورها، این مجموعه ویدیو را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر دلتا فورس ویدیو نیروهای دلتا کماندوی آمریکایی حمله آمریکا به ونزوئلا بازداشت مادورو فیلم
تصاویر انتقال مادورو در نیویورک توسط نیروهای ویژه
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
تصاویر کامل حمله کماندوها آمریکا و توقیف نفتکش ونزوئلا
20 ویدیو از لحظات اصابت موشک‌های آمریکا به ونزوئلا
تصاویر مادورو در اداره مواد مخدر آمریکا: سال نو مبارک!
تصاویر قتل عام سربازان ونزوئلا توسط ارتش آمریکا +18
تصاویر عملیات انتقال مادورو به نیویورک
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
لحظات حمله به مخفیگاه ابوبکر بغدادی
آمریکا قصد اجرای طرحی مشابه ربایش مادورو در ایران را داشت!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱۹
انتشار یافته: ۲۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
57
24
پاسخ
یعنی چندتا دوش پرتاب پیشرفته نداشتن کبابشون کنن که یادبگیرن تو کشور دیگران نرن؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
تبلیغات و هیاهو ی رسانه ای است. لطفا هر اراجیفی را در تابناک منتشر نکنید و اسیر تبلیغات امپراطوری رسانه ای نشوید. بردن مادورو از قبل هماهنگ شده بود. سربازان آمریکایی از ترسوترین و بزدل ترین نیروهای نظامی دنیا هستند.
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۲۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
بد بوی خیانت می آید. یا اینها به تکنولوژی رسیدند که می توانند پدافندها را از کار بیاندازند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
رئیس جمهور را بدزدی ببری
بعد به معاونش بگی
خب باشه تو رئیس جمهور باش
جوک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
34
53
پاسخ
زرشک اینا همش پهلوان پنبه ای است . شما تا در داخل نفوذی نداشته باشید و یک حاج ابراهیم خان کلانتری دروازه را برایتان باز نکند هیچ غلطی نمیتوانید بکنید
پاسخ ها
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
توخونه‌نشتن‌وحرف‌مفت‌زدن‌استادین‌
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۲۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
اینها باید بیان و توسط سپاه دستگیر شوند اگر گریه نکردند ینی خوب آموزش دیدند!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
مقهور و مغلوب نمایشات هالیوودی نشوید
نیروهای نظامی آمریکا
هنگام بازداشت
شلوار خودشان را خیس کرده بودند.
بهروز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
37
39
پاسخ
دلتا فورس همان نیرویی است که قرار بود گروگان‌ها را در تهران آزاد کند و در طبس گرفتار شدند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
نه اون سیگما فورس بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
اون زمان که پیشرفته نشده بودن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
19
17
پاسخ
دلتا فورس همان نیرویی است که هم عملیات موفق داشته نظیر ونزوئلا و هم عملیات با شکست مانند روز اول حمله به غزه نه نیروی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
7
4
پاسخ
آمریکا این قدر وحشیانه به کشور های ضعیف حمله ور نشه
کره شمالی و روسیه و چین و..... خوب میدونن چطور جواب آمریکا رو بدن برای همین جرأت جنگیدن با اونا رو که نداره
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
18
4
پاسخ
یک کلاه سبز ما دو سه تا از اونا رو حریفه اونا بیشتر اهل نمایش هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
4
20
پاسخ
معلومه بهتون فشار اومده وگرنه همچین تیتری نمیزدید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
23
پاسخ
حالا چرا جانور؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
16
پاسخ
خفنن. باید قبول کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
14
5
پاسخ
تبانی که با وطن فروشان ونزوئلا ، انجام شده بود طبیعی است که این پفک نمکی ها را بزرگ جلوه بدن ! اینها حتی نتونستن یک اسیر سگیونیست را از دست حماس نجات بدن .
