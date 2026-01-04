نیکلاس مادورو

نیکلاس مادورو موروس (زادهٔ ۱۹۶۲)، سیاستمدار ونزوئلایی با پیشینهٔ رهبری اتحادیه‌های کارگری، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۶ رئیس‌جمهور این کشور بود.او سوابقی چون تصدی وزارت امور خارجه (۲۰۰۶–۲۰۱۲) و معاونت ریاست‌جمهوری (۲۰۱۲–۲۰۱۳) در دوران هوگو چاوز را در کارنامه داشت و پس از درگذشت چاوز قدرت را به دست گرفت.در ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۶، مادورو و همسرش توسط نیروهای ایالات متحده بازداشت شدند.سپس آن‌ها به بازداشتگاه متروپولیتن، بروکلین منتقل شدند و همچنان در آنجا در بازداشت به سر می‌برند.