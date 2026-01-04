صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۹۸۷۸
بازدید: ۴۲۹۳

نیکلاس مادورو

نیکلاس مادورو موروس (زادهٔ ۱۹۶۲)، سیاستمدار ونزوئلایی با پیشینهٔ رهبری اتحادیه‌های کارگری، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۶ رئیس‌جمهور این کشور بود.او سوابقی چون تصدی وزارت امور خارجه (۲۰۰۶–۲۰۱۲) و معاونت ریاست‌جمهوری (۲۰۱۲–۲۰۱۳) در دوران هوگو چاوز را در کارنامه داشت و پس از درگذشت چاوز قدرت را به دست گرفت.در ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۶، مادورو و همسرش توسط نیروهای ایالات متحده بازداشت شدند.سپس آن‌ها به بازداشتگاه متروپولیتن، بروکلین منتقل شدند و همچنان در آنجا در بازداشت به سر می‌برند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس شخصیت ونزوئلا نیکلاس مادورو
اخبار مرتبط

پیش‌بینی مدودف درباره تحولات ونزوئلا
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.