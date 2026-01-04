عکس: بازدید کیم جونگ اون از کارخانه بزرگ مهماتسازی
کیم جونگ اون از کارخانهای که به تولید سلاحهای هدایتشونده دقیق چندمنظوره مشغول است، بازدید و از نزدیک روند تولید تسلیحات تاکتیکی هدایتشونده را بررسی کرد. رهبر کره شمالی در جریان بازدید و بررسی موشکهای هدایتشونده دقیق، بر ظرفیت و توان نظامی این سامانهها تأکید کرد و گفت این تسلیحات میتوانند در آینده جایگزین سامانههای راکتانداز توپخانهای شوند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس بین الملل کیم جون اون کره شمالی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.