صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۹۸۶۷
بازدید: ۱۰۷۹

عکس: بازدید کیم جونگ‌ اون از کارخانه بزرگ مهمات‌سازی

کیم جونگ‌ اون از کارخانه‌ای که به تولید سلاح‌های هدایت‌شونده دقیق چندمنظوره مشغول است، بازدید و از نزدیک روند تولید تسلیحات تاکتیکی هدایت‌شونده را بررسی کرد. رهبر کره شمالی در جریان بازدید و بررسی موشک‌های هدایت‌شونده دقیق، بر ظرفیت و توان نظامی این سامانه‌ها تأکید کرد و گفت این تسلیحات می‌توانند در آینده جایگزین سامانه‌های راکت‌انداز توپخانه‌ای شوند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل کیم جون اون کره شمالی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.