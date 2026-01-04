چین با انجام نخستین پرواز پهپاد تیلت‌روتور شش تنی «لانیینگ»، گام بلندی در شکستن انحصار فناوری‌های پیشرفته هوانوردی غربی برداشت. این پرنده بدون سرنشین می‌تواند همانند هلیکوپتر به‌صورت عمودی نشست و برخاست کند و پس از اوج‌گیری، با تغییر جهت ملخ‌ها وارد پرواز افقی شود. برد عملیاتی 4000 کیلومتری، سقف پرواز 7620 متر و ظرفیت حمل بار تا دو تن، لانیینگ R6000 را به یکی از توانمندترین پلتفرم‌های بدون سرنشین در کلاس خود تبدیل کرده است.