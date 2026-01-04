En
تکنوتابناک

تصاویر بزرگ‌ترین پهپاد جهان با برد عملیاتی 4000 کیلومتری

چین با انجام نخستین پرواز پهپاد تیلت‌روتور شش تنی «لانیینگ»، گام بلندی در شکستن انحصار فناوری‌های پیشرفته هوانوردی غربی برداشت. این پرنده بدون سرنشین می‌تواند همانند هلیکوپتر به‌صورت عمودی نشست و برخاست کند و پس از اوج‌گیری، با تغییر جهت ملخ‌ها وارد پرواز افقی شود. برد عملیاتی 4000 کیلومتری، سقف پرواز 7620 متر و ظرفیت حمل بار تا دو تن، لانیینگ R6000 را به یکی از توانمندترین پلتفرم‌های بدون سرنشین در کلاس خود تبدیل کرده است.
